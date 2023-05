Jak zrobić smaczną karkówkę na obiad?

Trzeba zacząć od tego, że nazwa karkówka oznacza kawałek mięsa z karku. Najbardziej popularna jest karkówka wieprzowa. O wiele delikatniejsza jest karkówka cielęca, smakosze cenią sobie karkówkę z młodej baraniny.

Jak wybrać dobrą karkówkę? Im mniejszy kawałek, tym mięso będzie po przyrządzeniu smaczniejsze. Najlepiej kupować karkówkę ważącą około 1,5 kg, większe kawałki można sobie odpuścić. W sklepie warto poprosić karkówkę od strony schabu, będzie bardziej krucha i soczysta.

O smaku karkówki decydują przerosty czyli warstwy tłuszczu, które widać po przekrojeniu mięsa. Im przerosty będą jaśniejsze, tym mięso jest świeższe. Z tego względu najlepiej kupować kotlety z karkówki, bo wspomniane przerosty będą widoczne. Jak zawsze ważny jest zapach mięsa: nieświeża karkówka to mdlący, nieprzyjemny zapach i od takiej należy trzymać się z daleka. Ważny jest także kolor mięsa. Siny kolor oznacza, że karkówka zbyt długo czeka na klienta.

Jeśli mięso jest śliskie i mokre nadaje się tylko do utylizacji. Najlepiej mieć w sklepie zaprzyjaźnioną ekspedientkę, która wybierze nam dobry kawałek.

Jakie przyprawy do karkówki?

Piękny kawałek karkówki warto wcześniej zamarynować lub chociaż natrzeć na godzinę przyprawami. Jakie przyprawy najbardziej pasują do karkówki? Podstawa to sól i pieprz. Przyda się listek laurowy i zmielone ziele angielskie.

Co jeszcze? Oczywiście ząbki czosnku, którymi naszpikujmy mięso. Karkówka lubi się z tymiankiem i oregano. Suszone zioła należy najpierw rozetrzeć w palcach, żeby jak najwięcej aromatu przenikło do mięsa. Osobiście do karkówki polecam majeranek, który pozwala lepiej strawić dość tłuste mięso.

Doświadczeni szefowie kuchni mają na majeranek sprytny patent: najpierw delikatnie podsmażają go na oleju, potem dodają do mięsa.

Karkówka pod każdą postacią lubi pieczarki z patelni. Pieczarki kroimy na ćwiartki, obsmażamy na odrobinie tłuszczu, by puściły wodę. Dopiero wtedy obsmażamy na maśle, solimy na końcu i wykładamy na karkówkę.

Z patelni czy z piekarnika?

Ponieważ karkówka to tłuste mięso, najlepiej przyrządzić ją na ruszcie. Karkówka z grilla nie ma sobie równych. Tłuszcz się wytopi, mięso będzie soczyste i chrupiące. Dlatego warto mieć w kuchni patelnię grillową, dodatkowo po usmażeniu możemy mięso osączyć na papierze.

Smaczny wybór to kotlety i mielone z karkówki, zawsze warto je także na chwilę położyć na papierze, by usunąć nadmiar tłuszczu. Mniej dietetyczna będzie karkówka duszona w sosie. Tu polecamy karkówkę z suszonymi grzybami w sosie śmietanowym.

Karkówka z pieca nie ma sobie równych. Wcześniej zamarynowana, faszerowana czosnkiem, w posypce będzie znakomita na obiad, kiedy wystygnie będzie smaczną wędliną. A teraz kilka przepisów na karkówkę.

Bitki w sosie

Składniki: 6 kawałków karkówki, sól, pieprz, masło, mąka, litr bulionu, 3 kromki wysuszonego, razowego chleba, kilka suszonych grzybów, 3 ząbki czosnku.

Wykonanie: kawałki karkówki rozbić tłuczkiem, każdy podzielić na trzy bitki. Każdy kawałek oprószyć świeżo zmielonym pieprzem, obtoczyć w mące, usmażyć na maśle na lekko brązowy kolor. Posolić dopiero po przewróceniu mięsa na drugą stronę. Włożyć bitki do rondla, zalać bulionem, chleb pokruszyć na kawałki, dodać do duszących się bitek. Dodać namoczone grzyby i roztarty czosnek. Dusić na wolnym ogniu. Podawać z kaszą gryczaną.

Karkówka kresowa

Składniki: kilogram karkówki wieprzowej, po jednej łyżeczce oregano, jagód jałowca, rozmarynu i wielokolorowego pieprzu, 2 łyżeczki soli, 6 jagód angielskiego ziela, 2 liście laurowe, 2 łyżki majeranku, 6 łyżek octu balsamicznego, 1 kieliszek czerwonego wytrawnego wina, 2 kieliszki dereniówki, 2 cebule, 2 główki czosnku i 10 owoców derenia.

Wykonanie: wszystkie suche przyprawy rozetrzeć w moździerzu z solą. Natrzeć mieszanką karkówkę pokrojoną w plastry. Przygotować marynatę: cebulę pokroić, czosnek posiekać, wrzucić do wrzątku razem z jagodami derenia, gotować 5 minut. Wlać ocet balsamiczny, wino i nalewkę. Marynować karkówkę w lodówce przez noc. Smażyć na patelni grillowej, polewając marynatą.

Mielone z karkówki cielęcej

Składniki: 80 dag karkówki cielęcej, 5 dag wędzonej słoniny, 2 jajka, 6 łyżek masła, bagietka, 1 szklanka mleka, sól, pieprz.

Wykonanie: cielęcinę pokroić na kawałki, dodać słoninę i namoczoną w mleku bułkę bez skórki. Zemleć w maszynce na grubszym sitku. Wlać mleko spod bułki, dodać jajka, przyprawy i dobrze wyrobić. Mięso podzielić na porcje, zrobić kotlety, panierować w jajku i tartej bułce. Usmażyć na maśle na złoto.

Sznycel ministerski z karkówki cielęcej

Składniki: 60 dag karkówki cielęcej, 20 dag wieprzowiny z kością, 5 dag czerstwej bułki, mleko do moczenia, 2 dag masła, sól, pieprz, jedno jajo. Na panierkę: 4 dag mąki, 1 1/2 jaja, 3 dag tartej bułki, 1 czerstwa kajzerka, 4 dag smalcu do smażenia, 3 dag masła.

Wykonanie: mięso opłukać, wyluzować z kości, zemleć. Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, zemleć. Starannie wyrobić ręką, wymieszać z bułką, stopionym masłem i jajem, dodać soli i pieprzu do smaku, masę podzielić na 5 równych części. Rękami zwilżonymi wodą wyrobić kule. Czerstwą kajzerkę pokrajać na cieniutkie, drobne, prostokątne grzaneczki, wymieszać je z przesianą bułką tartą.

Mięso zanurzyć w mące, rozmieszanym jaju i tartej bułce z grzankami, wyrobić sznycle grubości 1.5 cm nadając im prostokątny kształt. Rozgrzać smalec na patelni i zrumienić obie powierzchnie sznycla na rumiano, przy odwracaniu sznycla dodać do smażenia masło, zrumienić je razem z mięsem. Podawać z ziemniakami i marchewką z groszkiem.

Zawijasy z karkówki

Składniki: 60 dag karkówki, 15 dag masła, łyżka majeranku, 4 ząbki czosnku, sól, pieprz, bułka, 2 jajka, olej.

Wykonanie: mięso podzielić na 4 porcje. Rozbić, natrzeć roztartym czosnkiem, doprawić solą z pieprzem, posypać majerankiem. Na każdą porcje mięsa położyć pasek masła. Mięso zwinąć w rulony, każdy dwukrotnie panierować w jajku i bułce i smażyć na złoty kolor. Podawać z ziemniakami oraz bukietem surówek.

Zrazy

Składniki: 1 kg karkówki, 10 dag paprykowej słoniny, 5 dag cebuli, 20 dag śmietany, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, 2 łyżki powideł pomidorowych lub przecieru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz.

Wykonanie: mięso opłukać, oczyścić z błon i zbędnego tłuszczu. Pokroić na porcje, zbić tłuczkiem tak, by powstały okrągłe zrazy. Każdą porcję oprószyć solą, mąką i pieprzem, usmażyć na rumiano z obu stron i przełożyć do rondla. Na tłuszczu ze smażenia zrumienić pokrojoną cebulę i paprykę, przełożyć do rondla ze zrazami, podlać wodą i dusić do miękkości.

Gdy mięso będzie miękkie, doprawić je ostrą papryką w proszku. Śmietanę rozmieszać z powidłami pomidorowymi lub przecieram, dodać mąkę, wlać do zrazów, dodać roztarty czosnek. Podawać z kopytkami. Smacznego.