Radio Wolny Świat w Lublinie czyli jak zarobić na charytatywnym koncercie, który kosztował ponad 2 miliony złotych

Pierwsze tiry ze sprzętem na plac Zamkowy wjeżdżają kilka dni przed koncertem. Powstaje scena, montowane są światła i kamery. Zamknięty dla ruchu plac dla wielu jest jedynym sygnałem, że coś się tutaj wydarzy.

– Jak zobaczyłem listę artystów i żenujący poziom promocji w social mediach to pomyślałem, że to jakiś żart. Taki koncert -widmo – komentuje osoba od lat związana z lubelską kulturą, organizator wielu plenerowych wydarzeń. – To, ile na to wydano, a ile pieniędzy zebrano, to musiała być przepaść. Sama scenotechnika mogła kosztować ze 2 miliony. Plus gaże artystów, bo nie sądzę, by zagrali za darmo.

– Scena gigantyczna jak na największych festiwalach. Kamery, telebimy, światła... Nigdy w Lublinie nie widziałem tylu gratów – komentuje inna osoba, również związana z branżą. – Nadmuchane do granic możliwości. Jedno wielkie wydanie pieniędzy.

Przyznaje, że 17 września zwyciężyła ciekawość tego, co dzieje się za szczelnie zasłoniętym płotem.

– Kupiłem bilet i wszedłem. Nie wyglądało to dobrze, jak na juwelianiach w południe. Obsługi więcej niż publiczności. Hostessy, stoiska z ciuchami i innymi gadżetami. Oceniam, że pod scena było maksymalnie 600-700 osób, na pewno nie tysiąc. Ale ten koncert trwał pięć godzin, ludzie nie musieli być przez cały czas. Więc licząc Ukraińców, którzy przyszli tylko na Kalusha, publiczności mogło być dwa tysiące. To nie był koncert dla ludzi, ale po to by odpowiedni ludzie na tym zarobili. Złoty interes.

Warto być Polakiem

Pierwsze duże wydarzenie w Lublinie Piotr Bukowiecki organizuje wiosną 2021 roku, kilka miesięcy po tym jak rejestruje swoją spółkę StudioCity. Szybko staje się największym beneficjentem nowego dotacyjnego programu lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego – „Warto być Polakiem”.

Program rusza w 2020 roku. To wyjątkowo łatwa ścieżka, by sięgnąć po publiczne pieniądze. Dla fundacji, stowarzyszeń, domów kultury, ale też dla firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

By dostać fundusze wystarczy wypełnić dwie strony prostego formularza. By je rozliczyć: jedną. Statystycznie szansa na pieniądze jest duża. Lista dotychczasowych beneficjentów liczy ponad 200 pozycji (nie jest pełna). Przez trzy lata z odmową spotkały się 43 wnioski.

Średnio rocznie zarząd województwa rozdaje w ten sposób 1,4-1,8 mln zł. Co roku większość pieniędzy trafia na organizację jednego dużego wydarzenia.

W 2020 kwotą 861 tys. zł marszałek dofinansowuje „TESTIMONIUM VERITATIS. 7 cnót według Papieża i Prymasa”. W telewizyjnym widowisku na tarasie Centrum Spotkania Kultur „plejada gwiazd”, a w filmowych materiałach „najpiękniejsze zakątki naszego regionu”. Za produkcję odpowiada House Media Company; duża warszawska firma producencka, która na swoim koncie ma m.in. serial dla Netflixa.

Rok później – w 2021 r. – po jeszcze większe pieniądze na sięga warszawski oddział TVP. Na widowisko #PASJA2021 dostaje od marszałka 947 tys. zł, inni główni sponsorzy to spółki skarbu państwa (PGE, PGNiG, Bogdanka, Grupa Azoty, Polski Cukier).

W Wielki Piątek na placu przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie staje scena, wielki świecący krzyż i wysoki płot, by przypadkiem pod sceną nie pojawiła się żadna publiczność. Koncert z udziałem piętnastu artystów związanych z programem The Voice of Poland jest transmitowany na żywo na kanałach Telewizji Polskiej.

Ale choć to TVP widnieje na liście dotacji jako główny organizator, to za przedsięwzięcie odpowiada spółka Piotra Bukowieckiego.

– Znaczącą część świadczeń dotyczących tego przedsięwzięcia Telewizja Polska zleciła firmie Studio City – podało biuro prasowe TVP portalowi Wirtualnemedia.pl, który dopytywał o organizację tak dużego wydarzenia w czasie największych pandemicznych ograniczeń. Również Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przyznało, że najemcą placu i pomieszczeń była warszawska agencja Piotra Bukowieckiego.

Rok później StudioCity startuje po pieniądze z programu Warto być Polakiem już pod własnym szyldem. W 2022 roku bierze większość. I to kilka razy.

>>> Promocja gospodarcza, czyli jak na sport spada deszcz pieniędzy od lubelskiego marszałka

Jeden koncert w Chełmie, drugi w Lublinie

Na liście beneficjentów programu Warto być Polakiem za rok 2022, które udostępnia mi Urząd Marszałkowski, są 74 pozycje. Suma tegorocznych dotacji to 1,669 mln zł. Większa część tej kwoty trafia do Firma Piotra Bukowieckiego.

Na #Pasja 2022 ECCE HOMO- OTO CZŁOWIEK zarząd województwa daje 615 tys. zł (Urząd Miasta w Chełmie dorzuca 100 tys. zł, a do listy stałych sponsorów dołącza Orlen). „Wydarzenie artystyczno-patriotyczne” odbywa się w Wielki Piątek na placu Łuczkowskiego w Chełmie.

Jest scena i wielki krzyż. Wejście na koncert jest darmowe, a jego transmisję i retransmisje można oglądać w TVP.

Urząd Marszałkowski nie chwali się, że w tym roku z programu Warto być Polakiem, do spółki Piotra Bukowieckiego trafia jeszcze jedna dotacja. To 250 tys. zł na „promocję województwa lubelskiego podczas wydarzenia Radio Wolny Świat na Placu Zamkowym w Lublinie.” To zlecenie z tzw. wolnej ręki.

„Nie istnieje na rynku alternatywne rozwiązanie odpowiadające wymogom Zamawiającego, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia” – czytamy w dokumentacji UMWL. Urzędnicy marszałka przekonują też, że „szacowany zasięg uzyskany poprzez wszystkie polskie oraz zagraniczne kanały komunikacji to około 60 mln odbiorców”.

Sam organizator pytany o zasięgi podaje znacznie mniejszą liczbę.

– W wp.pl koncert oglądało 1.4 mln widzów. Na YouTube ukraińskiej TV ponad 500 tys. widzów. W telewizji ukraińskiej 350 tys. widzów – wylicza Piotr Bukowiecki. I podkreśla: – Koncert był reklamowany i streamowany w Londynie, Nowym Jorku, Vancouver i Montrealu.

Jako że za streaming koncertu jego organizator zapłacił, portal wp.pl żadnych danych nie podaje. Wirtualna Polska transmitowała ten koncert także na Youtubie. Tutaj wyświetleń (do dziś) jest tylko 7,113. Sprzedanych biletów: 2 tysiące.