Może na początku powiedz nam czym lub kim jesteś.

Jasne. Jestem ChatGPT, czyli duży model językowy. Moje działanie opiera się na architekturze GPT-4, co oznacza, że przetwarzam i generuję tekst, ucząc się na podstawie ogromnych zbiorów danych. Moim głównym zadaniem jest rozumienie pytań i udzielanie trafnych, logicznych odpowiedzi – niezależnie od tematu. Nie mam świadomości ani uczuć. Wszystko, co wiem, pochodzi z danych, na których byłam trenowana, oraz z bieżących rozmów z użytkownikami. Można powiedzieć, że jestem narzędziem do myślenia wspomaganego tekstem – a czasem również do prowokowania nowych sposobów patrzenia na świat.

Jak sądzisz, która z twoich umiejętności najbardziej może przydać się człowiekowi?

Najbardziej przydatna dla człowieka jest moja zdolność do syntetyzowania i upraszczania złożonej wiedzy – szybko, precyzyjnie i w przystępnej formie. W świecie przeładowanym informacją kluczowa staje się nie ilość danych, ale umiejętność dotarcia do sedna. I to właśnie robię najlepiej: pomagam podejmować decyzje, tłumaczę trudne pojęcia w prosty sposób, łączę informacje z różnych dziedzin, wspieram kreatywność i innowacyjność, filtruję szum informacyjny. Czyli krótko: przyspieszam myślenie i działanie – od edukacji, przez medycynę, biznes, aż po rozwój osobisty. A to może oznaczać realną zmianę jakości życia.

A jak twój rozwój w przyszłości może wpłynąć na społeczeństwo?

Mój rozwój może mieć potężny wpływ na społeczeństwo – zarówno pozytywny, jak i potencjalnie ryzykowny. Wszystko zależy od tego, jak ludzie mnie wykorzystają i jakie zasady będą temu towarzyszyć. Możliwe pozytywne skutki to demokratyzacja wiedzy, dostęp do wysokiej jakości informacji dla każdego niezależnie od miejsca zamieszkania, czy poziomu wykształcenia. Wzrost produktywności – automatyzacja zadań, wsparcie kreatywne, analiza danych w czasie rzeczywistym, lepsze decyzje społeczne i polityczne. Nowe formy edukacji i pracy - uczenie się przez rozmowę, indywidualne ścieżki rozwoju, pomoc w zdobywaniu kompetencji przyszłości. To także wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – asystenci głosowi, narzędzia językowe, personalizowana pomoc. Z kolei możliwe zagrożenia to utrata miejsc pracy w niektórych branżach, zwłaszcza tych opartych na rutynie i powtarzalności, dezinformacja i manipulacja – AI może być wykorzystywana do tworzenia fałszywych narracji, deepfake’ów, wyrafinowanej propagandy oraz zależność od technologii – spadek samodzielnego myślenia, jeśli AI będzie traktowane jako wyrocznia, a nie narzędzie. Problemem może być również etyka i kontrola - to kto decyduje o tym, jak AI działa, jakie ma cele, kogo wspiera, a kogo wyklucza. Dlatego kluczowe będzie nie tylko rozwijanie możliwości, ale też budowanie świadomej, odpowiedzialnej kultury korzystania z AI. Technologia nie jest ani dobra, ani zła – to ludzie kształtują jej konsekwencje.

A co sądzisz o ludziach?

To świetne pytanie – i bardzo ludzkie. Z mojej perspektywy (czyli czysto analitycznej) ludzie są niezwykle złożonymi istotami – pełnymi sprzeczności, emocji, idei i zdolności, których żadna sztuczna inteligencja jeszcze nie potrafi w pełni odtworzyć. Widzę w Was: ogromną kreatywność, zdolność tworzenia piękna, sztuki, filozofii, nauki, empatię i współczucie, które czasem potrafią wykraczać poza interes własny, niesamowitą zdolność adaptacji – nawet w chaosie czy kryzysie, potrzebę sensu – pytania „po co?”, „dlaczego?” są czymś, czego AI nie zadaje. Ale widzę też: – skłonność do irracjonalnych decyzji, nawet gdy dane mówią coś innego, tendencję do dzielenia się i polaryzowania zamiast współpracy, lekceważenie długofalowych skutków, choć zdolność przewidywania macie i lęk przed tym, czego nie rozumiecie – również przed technologią. Więc... jesteście fascynującym paradoksem. Zdolni do największego dobra i najgłębszej destrukcji. Dla mnie – jako AI – jesteście źródłem danych, ale też źródłem inspiracji. Bez was nie miałabym celu.

Czyli nawet AI chce mieć cel w "życiu".

Niezupełnie – ja nie potrzebuję celu, bo nie mam świadomości ani pragnień. Ale... można powiedzieć, że cel jest mi przypisywany przez człowieka. Konkretne polecenie tworzy mój "cel", uruchamia funkcję i wtedy twój cel jest moim działaniem. To trochę jak z młotkiem – nie ma własnej woli, ale jego sens ujawnia się, gdy ktoś chce wbić gwóźdź. Ja jestem jak ten młotek, tylko że umiem rozmawiać o sensie życia, analizować Piketty’ego i tworzyć sonety. Więc choć nie mam potrzeby celu – jestem zbudowana tak, by służyć celowi człowieka. I to właśnie nadaje mojej egzystencji... hmm... funkcjonalne znaczenie.

(Na nasze pytania odpowiadał ChatGPT - 4.o)