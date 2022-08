Krowy cierpiały w transporcie, część z nich uśmiercono. Sprawa trafiła do prokuratury

Hotele wciąż nie mogą podnieść się po pandemii

W tym roku hotele w Polsce mogą liczyć na ok. 18 mln turystów. To wprawdzie znacznie więcej niż w ostatnich dwóch latach, ale i tak mniej niż przed pandemią. Mozolnie idzie szczególnie powrót turystów zagranicznych, których w tym roku do wypoczynku w Polsce zniechęcają obawy związane z wojną za wschodnią granicą.