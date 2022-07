Jak nie upał i zagrożenie pożarowe w lasach, to burze z gradem. Ostrzeżenia i prognoza pogody

Dla przeważającej części naszego regionu ostrzeżenie o wyskich temperaturach pojawiło się w środę, dla niektórych powiatów - na wschodzie i północnym wschodzie województwa - dzień później.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w sobotę miejscami do 35°C. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek 20/21.06 od 13°C do 16°C, w kolejnych od 16°C do 20°C - czytamy w ostrzeżeniu dla Lublina.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C - podaje IMGW w informacji dla mieszkańców Białej Podlaskiej.

Upały mają się utrzymywać jeszcze dzisiaj. Warto się na nie przygotować, bo mówimy o ostrzeżeniu drugiego stopnia.

Trzeba też poważnie zastanowić się na wyjściem na spacer do lasu. Jak podaje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, w woj. lubelskim mamy głównie trzeci stopień zagrożenia pożarowego (oznaczony jako "duży"), bo wilgotność ściółki spadła poniżej 10 proc. Zakazów wejścia do lasów jeszcze nie ma.

Na terenie całego regionu obowiązuje również ostrzeżenie przed burzami z gradem. W przypadku pięciu powiatów: ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego i janowskiego oraz miasta Puławy mowa o drugim stopniu. Aura ma się zmienić na burzową w nocy z soboty na niedzielę.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą generować grad, miejscami duży - prognozuje IMGW.

Co z pozostałą częścią woj. lubelskiego?

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad - podają synoptycy.