Lubelskie. IMGW wydał ostrzeżenie. "Przy gruncie – 5 st. C"

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23 dnia 16 kwietnia do godz. 8 dnia 18 kwietnia. "Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około – 2 st. C, przy gruncie do – 5 st. C. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 9 st. C" – zapowiada IMGW-PIB.

Pogoda w święta

Wielka Sobota będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 3 mm, w górach śniegu do 3 cm. Opady po południu zanikające. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 st. w centrum kraju do 12 st. Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz.

W niedzielę zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na wschodzie i południowym wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Temperatura od 7 st. na Podkarpaciu, 10 st. w centrum kraju do 12 st. na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr północny, słaby i umiarkowany.