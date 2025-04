Śnieżny poranek w Lubelskiem. Trwa zimowy "epizod pogodowy"

Wygląda na to, że obserwujemy ostatnie uderzenie zimy, po którym aura w całym województwie lubelskim zrobi się znacznie przyjemniejsza. Według IMGW to tylko "chłodny epizod pogodowy", anomalia, która może zdarzyć nawet w kwietniu. Temperatura powietrza już w ten weekend ma być wyraźnie wyższa. Na szczegóły zapraszamy do naszej cotygodniowej prognozy pogody, którą publikujemy co piątek o godz. 10:30.

Na zdjęciach: dzisiejsza zimowa anomalia w obiektywie naszych Czytelników.