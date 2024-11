Znowu może być ślisko. IMGW ostrzega

Ślisko może być już od godziny 16:00 w piątkowy wieczór. Temperatura może lokalnie spaść do nawet -8 st. C. Prognozowane są opady mokrego śniegu, które będą zamarzać. Taki stan rzeczy może się utrzymywać do sobotniego poranka, do godziny 9:00.

W związku z tymi prognozami IMGW-PIB wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów w naszym województwie.

Wyjeżdżając na drogi zachowajcie ostrożność.