Siadać i podziwiać, leżeć zakazano. Ławki w kształcie Polski będą też w Lubelskiem

U nas też będą

Niewiele wiadomo także o szczegółach przedsięwzięcia. Zapytaliśmy Kancelarię Premiera o cel kampanii, liczbę zamówionych konstrukcji i ich koszt. Odpowiedzi – podobnie jak inne redakcje – nie dostaliśmy.

O to, czy takie instalacje już stanęły bądź staną na terenie naszego województwa zapytaliśmy też Lubelski Urząd Wojewódzki.

– Tak. Jest to projekt ogólnopolski, realizowany przez KPRM. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie – informuje Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego.

Pytania w tej sprawie – do premiera Mateusza Morawieckiego – zgłosiła także lubelska posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło. W złożonej dzisiaj interpelacji pyta o koszty projektu, liczbę ławek, o osobę, która zdecydowała o przeprowadzeniu kampanii i sposób w jaki została wybrana firma, która jest „administratorem” ławek. Jest nim warszawska agencja reklamowa Hackett Hamilton.

– Władza bawi się na całego. Nie ma pieniędzy na szpitale, leki dla emerytów, ludzie borykają się z drożyzną, a rządzący organizują takie happeningi. Nie rozumiem, skąd biorą się takie pomysły – komentuje Marta Wcisło.

Nie takie ławki już były

To nie pierwszy rządowy pomysł związany z miejscami do siedzenia w przestrzeni publicznej. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w całym kraju montowane były „Ławki Niepodległości”. Do betonowych siedzisk wyposażonych w urządzenia odtwarzające patriotyczne nagrania Ministerstwo Obrony Narodowej dopłacało samorządom nawet po 30 tys. zł.

Faktycznie meble były sporo droższe. Lublin za jedną taką ławkę zapłacił 88 tys. zł, Świdnik za dwie – 49 tys. zł. W Zamościu wydano 28,7 tys. zł. Na cały projekt MON wydał ok. 4 mln zł.

Z kolei w ramach akcji „Pod biało-czerwoną” każda gmina mogła otrzymać maszt z polską flagą, o ile w internetowym głosowaniu jej mieszkańcy „uzbierali” określoną liczbę głosów. W czasie pandemii projekt przeciągnła się w czasie, ale w tym roku pierwsze maszty zaczęły trafiać do zwycięskich samorządów. Jak podała kilka dni temu „Wirtualna Polska”, na to przedsięwzięcie wydano prawie 9 mln zł.