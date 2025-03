Poszukiwany listem gończym krył się w szałasie. I tak go znaleźli

Straż Graniczna rekrutuje. Pensja? Nawet 7600 zł na rękę!

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej trwają pierwsze w tym roku egzaminy. W 2025 roku NOSG planuje przyjąć do służby kontraktowej nawet 100 osób, a do przygotowawczej co najmniej 190. To szansa dla osób, które chcą podjąć pracę w służbach mundurowych, a przy tym zyskać stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.