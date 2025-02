Dęblin z wyprawką dla maluchów. Radni byli jednomyślni

Dobra wiadomość dla rodziców maluchów w rodzinach zameldowanych w Dęblinie. Podczas ostatniej sesji RM, 30 stycznia, radni jednomyślnie przyjęli uchwałę o uruchomieniu programu "Wyprawka dęblińskiego malucha".

- Nasze miasto należy do najszybciej wyludniajacych się w Polsce. Rodzi się bardzo mało dzieci, w zeszłym roku było to zaledwie 66 urodzeń, z czego część w rodzinach nie mieszkających na co dzień w Dęblinie. Szukamy sposobów, by temu niekorzystnemu zjawisku przeciwdziałać. Jednym z nich jest wyprawka dla małego dębliniaka - tłumaczy Marcin Warenica z dęblińskiego Ratusza. - Będzie to pomoc rzeczowa o wartości 500 zł, którą przyznamy wszystkim dzieciom urodzonym od 1 stycznia tego roku w rodzinach zameldowanych w Dęblinie - dodaje.

W paczce znaleźć mają się m.in. ubranka i akcesoria dla niemowląt. W przygotowanie części z nich mają zostać zaangażowane lokalne przedsiębiorstwa. W Dęblinie działa choćby Agbo, który na miejscu produkuje m.in. czapki dla niemowląt, ale także Darex oferujący czapki i szaliki, Kalex specjalizujący się w przyborach szkolnych i inne. Dokładna lista produktów, które miasto sprezentuje maluchom, nie została jeszcze ustalona. Burmistrz wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

Na wyprawki rodzice będą musieli zaczekać, bo zgodnie z treścią przyjętej uchwały, program ten zacznie obowiązywać 1 maja. Od tego terminu Urząd Miasta rozpocznie przyjmowanie wniosków. Te będą musiały zawierać m.in. kopię aktu urodzenia dziecka i kilka oświadczeń. Najważniejsze z nich dotyczy rozliczania podatku dochodowego z Urzędzie Skarbowym w Rykach ze wskazaniem Dęblina jako miejsca zamieszkania. Wyprawkę otrzymają również rodzice, którzy płacą podatek rolny i posiadają dębliński adres oraz osoby bezrobotne z miasta Dęblin, które są zarejestrowane w ryckim urzędzie pracy. Paczki nie dostaną natomiast wszystkie te osoby, które ubiegają się o wsparcie rzeczowe z tytułu urodzenia dziecka lub otrzymały je od innych gmin.

Wnioski o dęblińską wyprawę będzie można składać w terminie do pół roku od urodzenia dziecka. Na razie prawo do wyprawki otrzymało już 8 dzieci z rocznika 2025. W całym roku, biorąc pod uwagę poprzednie lata, dęblińskich maluchów urodzi się ok. 60-70, co oznacza, że roczny koszt programu wyniesie ok. 32 tys. zł.