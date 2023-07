Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Poznaliśmy pierwszych finalistów

- Trzeba było się trochę napocić, by wygrać poszczególne spotkania. Trochę szczęścia, trochę talentu, trochę sprzyjającego wiatru i … jakoś się udało – stwierdziła Zuzanna Bielak. Co ciekawe para na co dzień nie gra ze sobą. To był nasz pierwszy wspólny turniej. Tydzień wcześniej spotkaliśmy się kilka razy potrenować. Tak naprawdę ja uprawiam halową siatkówkę, a to Zuzia zajmuje się jej plażową odmianą – dodał Jaromir Orlicz.