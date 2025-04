LNBA: Matematyka pokonała Patobasket i wyrównała stan rywalizacji

To drugie było bardzo wyrównane. Początkowo przewagę osiągnęli obrońcy tytułu, czyli zespół Matematyki. W drugie kwarcie prowadziła ona nawet różnicą 15 pkt. Zmiana stron odmieniła Patobasket, który już po kilku minutach drugiej połowy wyszedł na nieznaczne prowadzenie. Od tej pory mecz już był bardzo wyrównany, a o końcowym wyniku zadecydowały ostatnie akcje. Na 4 sek. przed końcem meczu do remisu 65:65 doprowadził Denis Dados. Matematyka wzięła czas, a w kluczowej akcji piłka trafiła do Mieszko Ćwika. Ten były rozgrywający grup młodzieżowych lubelskiego AZS najpierw wykorzystał zasłonę od Grzegorza Klareckiego, a później spenetrował na lewą rękę. Wyrzucił piłkę do góry, ta odbiła się od krawędzi tablicy i szczęśliwie wpadła do kosza. W ten sposób Matematyka zapewniła sobie triumf i możliwość rozegrania jeszcze jednego spotkania finału. Jego zwycięzca zostanie mistrzem LNBA.

Bohaterem drugiego spotkania finałowego był Bogdan Lembrych. Ten doświadczony koszykarz zdobyła 18 pkt. Świetnie spisywał się także Grzegorz Klarecki. Center z przeszłością nawet w Anwilu Włocławek do 8 pkt dołożył jeszcze 14 zbiórek. U pokonanych wyróżnił się Wojciech Matysek. Zawodnik, który ma na koncie nawet występ w Orlen Basket Lidze, zdobył 21 pkt i zebrał 12 piłek.

Poznaliśmy za to zespół, który wywalczył brązowy medal. Na najniższym stopniu podium stanęło Sky Jumpers. Jest to olbrzymia sensacja, bo to drużyna, która do Konferencji A dostała się dzięki dzikiej karcie. Krzysztof Barszczewski, olbrzymi pasjonat koszykówki, który jest dyrektorem marketingu Stowarzyszenia TKKF Cukropol. Sky Jumpers w meczu o brąz pokonało Alco 63:54. Warto zauważyć, że Alco w pierwszej połowie prowadziło już w dwucyfrowych rozmiarach. Fantastyczna trzecia kwarta pozwoliła Sky Jumpers odrobić straty i przejąć kontrolę nad meczem. Bohaterami spotkania byli dwaj młodzi gracze drugoligowej Lublinianki KUL Basketball Olgierd Sędłak i Antoni Futrzyński, którzy zdobyli odpowiednio 27 i 19 pkt. Dla pokonanych 27 pkt zdobył Bartosz Zduniak, były gracz lubelskiego Startu.

Finał

Patobasket – Matematyka 65:67 (14:25, 13:12, 22:11, 16:19)

Patobasket: Matysek 21 (3x3), Dados 18, Nawrocki 14 (1x3), Grzegorczyk 6, Mitrut 2 oraz Laskowski 4, Dolecki 0, Janowski 0.

Matematyka: B. Lembrych 18 (1x3), Mróz 10 (1x3), Klarecki 8, Kusiak 8 (1x3), Skolomowski 7 (1x3) oraz Ćwik 9 (2x3), Macieszczuk 7 (1x3), D. Josik 0.

Stan rywalizacji: 1:1. Gra w tej fazie toczy się do dwóch zwyięstw.

Mecz o 3 miejsce

Alco – Sky Jumpers 54:63 (18:10, 11:11, 5:18, 20:24)

Alco: Zduniak 27 (2x3), M. Prażmo 12 (2x3), Łukawski 7, Dykiel 2, Gorgol 2 oraz Strzałkowski 2, Laskowski 2.

Sky Jumpers: O. Sędłak 27 (1x3), Futrzyński 19 (4x3), Gałan 9, P. Chabros 2, Kozioł 4 oraz G. Sędłak 2, Kowalski 0, Hetman 0, K. Barszczewski 0.

Sky Jumpers wywalczyło trzecie miejsce w Konferencji A.