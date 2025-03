Lubelskie szczypiornistki mają nowego sponsora strategicznego. Została nim firma PGE

Co ciekawe, PGE od dawna jest już związane z lubelską piłką ręczną, bowiem od 2020 r. wspiera grupy młodzieżowe MKS. Ta pomoc była bardzo przydatna przy wywalczeniu wicemistrzostwa Polski juniorek młodszych w poprzednim sezonie.

- Piłka ręczna cieszy się w Polsce dużą popularnością, a zeszły sezon przyniósł wzrost uczestnictwa kibiców podczas rozgrywek w halach o blisko 23 proc. Jednocześnie klub z Lublina odnotował najwyższą średnią frekwencję. Dostrzegamy ten potencjał i z radością poszerzamy portfolio sponsoringowe o kolejny projekt z piłki ręcznej. MKS Lublin kontynuuje tradycje legendarnego Montexu Lublin i jest najbardziej utytułowanym klubem piłki ręcznej w Polsce, w tym 22-krotnym mistrzem Polski i 11-krotnym zdobywcą Pucharu Polski. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu sięgnie on po kolejne Mistrzostwo Polski, a młode szczypiornistki z Lublina, ważnego dla nas obszaru działalności biznesowej, zasilą wkrótce nie tylko szeregi seniorskiego zespołu, ale przede wszystkim drużyny narodowej – powiedziała Justyna Moritz, Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

– Od lat konsekwentnie realizujemy określoną strategię rozwoju lokalnego sportu, w tym również wsparcia lubelskich klubów oraz jego zawodniczek i zawodników. Równolegle duży nacisk kładziemy na aktywność sportową dzieci i młodzieży poprzez jej finansowanie oraz udostępnianie obiektów. Decyzja PGE Polskiej Grupy Energetycznej to dobra wiadomość dla Miasta i naszej drużyny, która jest najbardziej utytułowaną w Polsce oraz świetna informacja dla każdego kibica lubelskiej piłki ręcznej. Jestem przekonany, że nawiązana współpracę z tak znaną i zaangażowaną w sponsoring sportowy marką przyniesie wymierne korzyści i znacząco pomoże MKS w walce o kolejny tytuł mistrzyń Polski. Liczę również, że wsparcie PGE pomoże stworzyć jeszcze lepsze warunki szkoleniowe kadry juniorskiej, a tym samym zarażać młode pokolenie pasją do sportu – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. - Z dużą satysfakcją ogłaszamy rozpoczęcie współpracy z nowym sponsorem tytularnym naszego zespołu

- PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. Wolę Zarządu PGE dotyczącą wsparcia naszego Klubu odbieramy jako docenienie budowanego przez nas potencjału, zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i sportowej. Ta współpraca z liderem polskiej energetyki, z naszej perspektywy to wielki powód do dumy i strategiczna część budowanej przez nas struktury sponsoringowej Klubu. Co istotne, Zarząd PGE z Prezesem Dariuszem Marcem na czele, oprócz chęci wsparcia sportu na najwyższym poziomie, doskonale rozumie również kluczowe potrzeby w kwestii wspierania sportu dzieci i młodzieży, co pozwoli na kontynuowanie współpracy w zakresie wsparcia naszych grup młodzieżowych w kolejnych latach. W imieniu całej społeczności MKS dziękujemy za zaufanie – powiedział Tomasz Lewtak, Prezes Zarządu MKS Lublin S.A.