Ostatni bieg w ramach City Trail Lublin za nami

Ostatkowy weekend w trzydziestce

Ostatni - ostatkowy - weekend w lubelskim klubie 30 był bogaty w wydarzenia: ostatkowy piąteczek oraz BoneyM Show. Sobotnia impreza zgromadziła tłumy lublinian i lublinanek. Było wszystko co trzeba: bogate, kolorowe stroje, brawurowe wykonania klasycznych utworów, dynamiczne zwariowane show. Jeśli jesteście ciekawi jak się bawił Lublin to zapraszamy do naszej fotogalerii.