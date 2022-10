Tomasz Wójtowicz (1953-2022). Żegnamy legendę polskiej siatkówki

Jeszcze w zeszłym tygodniu władze Lublina apelowały o wsparcie zbiórki pieniędzy na leczenie wybitnego sportowca poprzez zakup jego biografii spisanej przez dziennikarza sportowego Wiesława Pawłata. W poniedziałek okazało się, że najważniejsza rozgrywka już się zakończyła.

– Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Tomasza Wójtowicza - legendy naszego klubu i światowej siatkówki. To jeden z głównych architektów największego sukcesu w historii świdnickiej siatkówki. Był to nie tylko wybitny sportowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Cała żółto-niebieska rodzina żegna ze smutkiem wielkiego mistrza. Pamięć o Panu Tomaszu zostanie na zawsze w naszych sercach – mówi Radosław Szczerba, wiceprezes ds. sportowych MKS Avia Świdnik.

Wójtowicz urodził się 22 września 1953 roku w Lublinie. Przygodę z siatkówką zaczynał pod okiem taty, Kazimierza. Grał w lubelskich klubach MKS i AZS. Z siatkówką na wysokim poziomie zetknął się właśnie w Avii Świdnik. Z nią zdobył brązowy medal mistrzostw Polski, w 1976 roku. Grał też w Legii Warszawa. Startował na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, gdzie zdobył złoty medal. W 1980 roku, na IO w Moskwie zajął czwarte miejsce.

W jego sportowym dorobku było także mistrzostwo świata w Meksyku (1974). Dodatkowo czterokrotnie był wicemistrzem Europy: Belgrad (1975), Helsinki (1977), Paryż (1979) i Berlin (1983). Z Legią został mistrzem Polski (1983), dwukrotnie wicemistrzem (1981, 1982) oraz dwa razy wywalczył brązowy medal - w 1978 i w 1980 roku.

W ogłoszonym przez Światową Federację Piłki Siatkowej plebiscycie na najlepszego siatkarza świata XX wieku znalazł się w finałowej ósemce. W 2002 roku, jako pierwszy Polak w historii, trafił do International Volleyball Hall of Fame mieszczącej się w amerykańskim Holyoke.

– Bycie w najlepszej „ósemce” siatkarzy w XX wieku to jest coś, bo to przecież 100 lat. To jest dla mnie powód do dumy. A druga sprawa, zaistnienie w tej galerii sław w Stanach Zjednoczonych to kolejny powód do dumy, bo tam byle kogo nie przyjmują. Na początku byli tam tylko miejscowi, ja byłem jedną z pierwszych osób, która otworzyła ją na świat – mówił nam w jednym z ostatnich wywiadów Tomasz Wójtowicz, który był także Honorowym Obywatelem Lublina.