Wisła Puławy z odjętymi dwoma punktami i zawieszoną licencją!

Choć piłkarze Wisły Puławy w pierwszej części sezonu wywalczyli 22. punkty to obecnie mają ich na koncie o dwa mniej. To efekt decyzji Komisji do spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do tego puławskiemu klubowi zawieszono licencję na rozgrywki w obecnym sezonie