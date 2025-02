Inwestycje w dzielnicy Rury! Remonty, przebudowy i nowe projekty

Z kładki nad ulicą Zana korzystają piesi od 20 września 2024 r. Obiekt w ciągu 9 miesięcy przeszedł gruntowną przebudowę. – Zakres inwestycji obejmował wymianę płyty pomostu kładki, z ażurowej na pełną, wymianę balustrady z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, konserwację i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu. Wykonano odwodnienie płyty pomostu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz uziemienie konstrukcji stalowej kładki – powiedział Grzegorz Malce, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Przy okazji odnowiono chodniki i schody w rejonie kładki. W najbliższym czasie wykonawca zdemontuje tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Filaretów. Koszt remontu kładki to ok. 4,3 mln zł.

W minionym roku remontu doczekała się także ulica Wapienna oraz pięć sięgaczy, czyli wąskich dróg dojazdowych do domków. Roboty drogowe objęły odcinek o długości 1 km, od posesji nr 15 do 87. Zakres prac poza nową nawierzchnią objął również wymianę istniejących krawężników na betonowe oraz wykonanie poboczy z kruszywa o szerokości 0,5 m. Nowa jezdnia ul. Wapiennej ma szerokość 3 m, z lokalnymi poszerzeniami do 7 m. Te prace kosztowały ponad 675 tys. zł. Dodatkowo, w ramach bieżącego utrzymania dróg, poprawiona została również nawierzchnia pięciu sięgaczy tej ulicy. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 136 tys. zł.

W dzielnicy uruchomiono też oświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Glinianą. Wartość tej inwestycji to 40 tys. zł. Za 244 tys. zł przebudowano ul. J. Sawy. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu przy ul. K. Wallenroda kosztowało miasto blisko 50 tys. zł. Natomiast wymiana nawierzchni chodników wzdłuż ul. Leszka Czarnego pochłonęła ok. 33,5 tys. zł.

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji chodnika po stronie nieparzystej ulicy Głębokiej w Lublinie kosztowało 119 tys. zł. Natomiast remonty chodników wzdłuż ul. Pszennej (od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką, po stronie posesji nieparzystych), ul. Grażyny (od skrzyżowania z ul. Wajdeloty do skrzyżowania z ul. Wileńską, przy budynku Wileńska 29) i ul. Pana Wołodyjowskiego pochłonęły 170 tys. zł. Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji w tej dzielnicy to blisko 5,8 mln. zł

Przypomnijmy, że trwa rozbudowa ul. Wallenroda. Przebudowa ma potrwać do połowy lipca tego roku, a jej wartość to 13 mln. 312 tys. zł. Lubelski ratusz przygotuj się także do rozbudowy ul. Zana, na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej oraz budowy ścieżki rowerowej, wraz z przebudową chodnika w ul. Głębokiej, na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wiercińskiego.