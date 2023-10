Zwierzęta szykują się do zimowego snu. Tak robi to leśny czyścioch z Polesia

Na nagraniach z fotopułapek można zobaczyć typowe zwyczaje zwierząt w ich naturalnym środowisku. Dzięki instalowaniu ich w lasach, możemy oglądać je w pełnej krasie.

Ciekawym nagraniem podzielił się na swoim facebook’owym profilu Poleski Park Narodowy. Na filmie widzimy dwa borsuki przygotowujące się do nadchodzącej zimy. Jeden z osobników pracowicie zagarnia liście do pobliskiej nory – aby było ciepło i miękko. Drugi natomiast... dba badziej o swoje futerko niż norkę.

Jak się okazuje, borsuki to bardzo ciekawy gatunek w świecie zwierząt. To jedne z najczystszych zwierząt leśnych. Przed zimą starannie oczyszczają swoje norki (które służą im nawet po kilkadziesiąt lat), po czym wyściełają je świeżym mchem i liśćmi, by w zimie było im ciepło. Mają nawet specjalne tunele prowadzące do borsuczych „toalet”.

Nie mają natomiast określonej pory zapadania w zimowy sen – najczęściej staje się to wtedy, gdy temperatura spada poniżej zera. Cieplejsze miesiące mogą wydłużyć czas ich aktywności. Mają bardzo dobry słuch i węch, jednak ze wzrokiem jest ciężko, dlatego najbardziej aktywne są nocą. Przed zaśnięciem pożywią się praktycznie wszystkim, ich menu jest bardzo urozmaicone, od owadów, małych ssaków, po owoce znalezione w lesie. Ważne, by mieć zgromadzone zapasy tłuszczu, który będą spalać przez zimę.