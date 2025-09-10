Rosyjski dron zniszczył dom w Wyrykach. Gmina zapewnia lokal zastępczy

Przypomnijmy, że w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny całkowicie niszcząc dach tego budynku oraz uszkadzając pojazd zaparkowany w jego pobliżu. Ale nikt nie ucierpiał.

„Prosimy o zachowanie spokoju, nieuleganie dezinformacji i kierowanie się oficjalnymi komunikatami służb”- apeluje samorząd powiatu włodawskiego. Jednocześnie przyznaje, że straty związane ze zniszczeniem domu są bardzo duże.

- Razem z gminą Wyryki udzieliliśmy pomocy psychologicznej właścicielom zniszczonego domu, a gmina Wyryki zapewniła lokal zastępczy. Na polecenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzani Kryzysowego szacujemy wartość strat budynku i mienia. Na miejscu pracuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego- informuje powiat.

Poza tym, droga na trasie Parczew – Włodawa jest zablokowana w miejscowości Wyryki. Wyznaczono objazdy.

Na dzisiaj zwołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Dotychczas w województwo lubelskim ujawniono 6 lokalizacji, gdzie odnaleziono zestrzelone drony. To: Cześniki pow. zamojski, Czosnówka pow. bialski, Krzywowierzba Kolonia pow. parczewski, Wyhalew pow. parczewski, Wyryki Wola pow. włodawski, Wohyń pow. radzyński.

