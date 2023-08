Od sławnego Krwawicza do sławnego Rejdaka

Wszystko rozpoczęło się od profesora Tadeusza Krwawicza, który w latach 1948-1980 był kierownikiem Katedry i Okulistyki lubelskiej Akademii Medycznej(dziś Uniwersytet Medyczny). Zapoczątkował on uniwersyteckie nauczanie okulistyki i to dzięki niemu powstał pierwszy ośrodek w Lublinie, leczący ludzi w tym zakresie. Prof. Krwawicz nadał od razu wysoki poziom działań badawczych i klinicznych. Słynny okulista z Lublina opracował nowe metody, dzięki którym leczył zaćmę, co zdecydowanie było zaskoczeniem w środowisku lekarskim i zostało uznane na arenie międzynarodowej. Wprowadził on do okulistyki krioterapię, która zakładała, że przy obniżonej temperaturze, leczenie oczu, głównie usuwanie zmętniałej soczewki staje się prostsze i skuteczniejsze. Dało to szansę wielu osobom ze ślepotą, aby mogły znów normalnie widzieć.