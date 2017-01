Gdzie szukać dietetyka?



Ponad połowa kobiet w Polsce i 60 proc. mężczyzn ma nadwagę lub walczy z otyłością. Nasze dzieci idą w ślady rodziców i powtarzają ich błędy żywieniowe. Rzutuje to mocno na kondycję zdrowotną mieszkańców naszego kraju, która nie jest niestety najlepsza. Można to zmienić, decydując się na porzucenie dotychczasowego trybu życia i zmianę na lepsze. Warto przy tym skorzystać z pomocy eksperta - dietetyka.

Kim jest dietetyk?

Profesja dietetyka rozpowszechniła się stosunkowo niedawno. Zawód ten wykonują specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, posiadający obszerną wiedzę dotyczącą żywienia, zarówno ludzi zdrowych jak i chorujących na różnego rodzaju schorzenia. Dzięki utrzymywaniu układu pokarmowego w dobrym stanie, zwiększa się odporność organizmu człowieka na infekcje różnego pochodzenia.

Dietetyk w swojej pracy zajmuje się komponowaniem diet i kompleksowych programów żywieniowych. Niekoniecznie muszą być one nakierowane na utratę zbędnych kilogramów. Bardzo często zmiana trybu żywienia wymaga z konieczności przystosowania się pacjenta do jego choroby, np. cukrzycy czy miażdżycy. Programy żywieniowe dietetyka wspierają proces leczenia konwencjonalnego i pomagają odzyskać zdrowie. Dietetycy angażują się także w promowanie racjonalnego, zdrowego odżywiania się przez wszystkich ludzi.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy dietetyka i gdzie go szukać?

Osoba podejmująca decyzję o nawiązaniu kontaktu z dietetykiem powinna wiedzieć, czego od niego wymaga. Czy dieta ma na celu schudnięcie, czy też może wsparcie leczenia cukrzycy, miażdżycy, ciśnienia tętniczego krwi i tym podobnych. Być może za pośrednictwem diety chcemy po prostu lepiej i zdrowiej odżywiać siebie i swoich bliskich?

Zanim zapiszemy się na wizytę do dietetyka, powinniśmy poszukać namiarów na najlepszego specjalistę w naszym mieście czy okolicy. Warto przy tym sięgnąć po wyszukiwarkę portalu: szukamdietetyka.pl, który jest miejscem przyjaznym zarówno dla pacjentów, jak i samych dietetyków. Ofert wsparcia dietetycznego na polskim rynku z miesiąca na miesiąc przybywa, dlatego taka wyszukiwarka pozwoli szybko i skutecznie odnaleźć się w gąszczu propozycji. W portalu znajdziemy dietetyka z naszego miasta, który posiada w ofercie dokładnie to, czego szukamy i będzie nas wspierał przy rozwiązywaniu różnych problemów żywieniowych.

W trakcie wizyty u wybranego dietetyka powinien on przeprowadzić rzetelny, wyczerpujący wywiad żywieniowy i przeanalizować masę oraz skład naszego ciała. Może też on zalecić specjalistyczne badania laboratoryjne. Następnie dietetyk dostosuje indywidualnie program żywieniowy dla pacjenta po uwzględnieniu jego wieku, stanu zdrowia, płci, aktywności fizycznej i dotychczasowych nawyków żywieniowych.