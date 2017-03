Mobilny warsztat samochodowy jako alternatywa dla stacjonarnych auto serwisów?

Mobilne i stacjonarne warsztaty samochodowe – podstawowe różnice

Podstawowa różnica między warsztatem samochodowym mobilnym a stacjonarnym polega na tym, że mechanicy tego pierwszego przyjeżdżają do klienta, gdy ich usługi są mu potrzebne, a nie odwrotnie (jak ma to miejsce w przypadku warsztatów „tradycyjnych”). Tak więc diagnostyka oraz wszelkie naprawy pojazdów przeprowadzane są przez mechaników z mobilnych warsztatów na miejscu, czyli wszędzie tam, gdzie zażyczy sobie tego klient.

Warto zauważyć, że tak odmienna metoda pracy mechaników nijak nie oznacza, iż są oni mniej kompetentni czy, co bardzo ważne, że takie warunki pracy uniemożliwiają im świadczenie usług równie profesjonalnych co te oferowane w warsztatach stacjonarnych (np. z powodu niemożności dostarczenia do klienta potrzebnego sprzętu czy narzędzi). Kamil Sieradzki, mechanik z mobilnego warsztatu samochodowego i pomocy drogowej Besthol, zapewnia, że jest zupełnie odwrotnie: „Nowoczesne mobilne warsztaty samochodowe oferują pełen zakres usług, których jakość w pełni dorównuje tej kojarzonej z dobrymi warsztatami stacjonarnymi. Diagnozujemy problemy, wymieniamy części i naprawiamy różnego rodzaju usterki (nawet te występujące niezbyt często, wymagające specyficznego podejścia i wiedzy oraz sprzętu), pod domem czy miejscem pracy klienta, krótko mówiąc – gdzie tylko chce i kiedy tylko chce. Nowoczesny sprzęt i wszystkie niezbędne narzędzia mamy zawsze ze sobą, a odpowiednie doświadczenie pozwala nam na radzenie sobie z naprawami w każdych warunkach i o każdej porze dnia czy nocy. Kierowcy nie powinni obawiać się korzystania z usług warsztatów mobilnych. To rozwiązanie pod każdym względem korzystne – usługi są w pełni profesjonalne, a klient nie musi martwić się planowaniem wizyty w warsztacie.”

Różnica w organizacji pracy mechaników z różnych warsztatów nie przekłada się więc na zróżnicowanie jakości oferowanych przez nich usług. A co z kosztami napraw? Zdaje się, że ceny w warsztatach mobilnych powinny być dużo wyższe. Kamil Sieradzki uspokaja: „Korzystanie z usług mobilnych warsztatów nie wiąże się z koniecznością pokrywania wyższych kosztów za naprawy, to tylko mit.”

Warsztaty mobilne jako alternatywa dla warsztatów stacjonarnych

Warsztaty mobilne działają na zasadach zupełnie różnych od tych, które zna większość kierowców. Niektórym komfort płynący z wzywania mechaników do siebie i rezygnowania z organizowania wizyt w warsztacie może się zdawać jedynie niepotrzebną fanaberią, niemniej, jeśli lepiej się nad tym zastanowimy, odkryjemy bardzo wiele korzyści płynących z korzystania z usług warsztatów mobilnych. Dzięki niemu oszczędzamy wiele czasu, to po pierwsze, a po drugie – nie zawsze możemy sami do warsztatu pojechać. Po co zamawiać lawetę, która przetransportuje samochód, którego nie możemy odpalić, do warsztatu, jeśli naprawę da się wykonać na miejscu? W takiej sytuacji telefon do mobilnego warsztatu pozwala nam zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.