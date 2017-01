Noworoczne wyzwanie? Z Naturhouse odchudzanie

Rozpoczął się Nowy Rok, a wraz z nim pojawiły postanowienia noworoczne! Pozbycie się nadmiaru kilogramów obok rzucenia palenia to najbardziej popularne postanowienia. Zazwyczaj silnej woli wystarcza na tydzień, dwa, a co później? Niestety zazwyczaj wracamy do starych przyzwyczajeń, które utrudniają osiągnięcie celu. Jak utrzymać wysoką motywację? Co należy zrobić, żeby w końcu w tym nadchodzącym roku udało się wytrwać w noworocznych postanowieniach?

1. Rozsądek i opanowanie przede wszystkim!

Warto podejść do tego spokojnie i bez niepotrzebnych nerwów. Nie można wywierać na sobie zbyt dużej presji tylko zacząć osiągnie celu stopniowo. Chęć zrzucenia 20 kg? Nie ma problemu! Tylko na początek warto założyć 5 kilogramów, później 10, tak żeby ta ostatnia 10tka już nie brzmiała tak odlegle jak początkowe 20. Metoda małych kroków sprawdza się idealnie, aby nie zniechęcać się zbyt szybko.

2. Przekuwanie porażki w sukces i nauka na własnych błędach.

Każdy krok, który zbliża nas do celu zwiększa motywację. A co jeśli zdarzy się nam potknąć? Grunt to nie załamywać się i nie poddawać! Szkoda byłoby zmarnować osiągnięty do tej pory wynik

i zaczynać wszystko od początku, prawda? Porażki zdarzają się każdemu i grunt to umiejętność wyciągania z nich lekcji na przyszłość. Najlepiej uczyć się na własnych błędach. Jesteś na diecie, ale zdarzył Ci się gorszy dzień i podjadłeś coś słodkiego? Następnym razem gdy przyjdzie ochota na „zakazany owoc” , wyjdź z domu na świeże powietrze, zacznij czytać książkę lub sięgnij po krzyżówkę – oderwij myśli od nagłej ochoty na słodki kąsek, a zobaczysz, że po chwili ona minie.

3. Od teorii do praktyki, czyli dobrze wszystko zaplanuj!

Nie działaj pochopnie, bo pośpiech to bardzo zły doradca. Robienie czegokolwiek byle jak i byle szybciej może początkowo przyspieszy osiągnięcie celu, ale im dłużej będziemy tak działać tym organizm będzie się przyzwyczajał nie dając zadowalających efektów jak na początku. Weź kartkę i długopis, wyznacz sobie konkretne „mini cele” nawet z orientacyjnymi datami do wykonania. Widniejący konkretny termin do którego musimy wykonać dane zadanie działa bardzo motywująco!

4. Skorzystaj z pomocy specjalisty!

Zazwyczaj samodzielne próby odchudzania kończą się fiaskiem – niesmaczna dieta, brak oczekiwanych efektów czy ciągłe uczucie głodu powodują, że początkowy zapał z czasem słabnie

i porzucamy swoje założenia. W takiej sytuacji warto udać się do specjalisty. Zwykle jest tak, że chcemy pozbyć się nadmiaru kilogramów szybko i drastycznie, a należałoby znaleźć

i wyeliminować przyczynę ich gromadzenia – aby zniknęły i już nigdy do nas nie powróciły. Podstawą skutecznego odchudzania jest więc wprowadzenie właściwych nawyków żywieniowych, w czym może nam pomóc dietetyk. Pamiętajmy, że odchudzanie jest procesem, który trwa – szybkie utraty wagi kończą się zazwyczaj równie szybkim efektem jo-jo, dlatego bardzo ważne jest założenie realnego i możliwego do osiągnięcia celu.

Przekonaj się już dziś, że realizacja noworocznych postanowień może być łatwa, przyjemna

i zakończyć się sukcesem! Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem Naturhouse – zważ się, zmierz i porozmawiaj ze specjalistą. Zobacz, że odchudzanie nie musi wiązać się z niesmaczną dietą i uczuciem pustego żołądka.

Odchudzanie z Naturhouse, czyli 3 elementy w jednej metodzie. Metoda Naturhouse jest bardzo prosta – składa się z kilku elementów. To właśnie jej kompleksowość jest kluczem do sukcesu!

1. Element: stała opieka dietetyka. Wizyty odbywają się co tydzień. Regularność ta jest ważna dla dietetyka, jak i odchudzającej się osoby – pozwala monitorować efekty i czuwać nad właściwym przebiegiem kuracji.

2. Element: odpowiednio dobrana dieta. Łatwa i szybka w przygotowaniu z ogólnodostępnych składników, uwzględniająca sezonowość produktów, pełnowartościowa, sycąca i smaczna. Dobierana indywidualnie do potrzeb danego organizmu, trybu życia, wykonywanego zawodu, przebytych chorób czy upodobań smakowych.

3. Element: suplementacja: Naturalne ekstrakty roślinne wspomagają efektywność procesu, odżywiają organizm, pomagają przyspieszyć metabolizm, spalić zbędną tkankę tłuszczową czy pozbyć się zatrzymanej w organizmie wody.

Już dziś umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem w jednym z naszych Centrów:

LUBLIN

ul. Wieniawska 8, tel. 81 5381010

ul. Krasińskiego 3, tel. 533 665 665

KRAŚNIK

ul. Krakowska 11, tel. 787 244 577

DĘBLIN

ul. Warszawska 12, tel. 570 057 2014

PUŁAWY

ul. Piłsudskiego 46, tel. 609 224 338