Prowadzisz e-sklep? Musisz o tym pamiętać...

W artykule pragniemy uświadomić problem, z którym boryka się wielu właścicieli sklepów internetowych. Jako, że nasza grupa CopyHeroes zajmuje się copywritingiem, to spotykamy się z nim każdego dnia. Mianowicie chodzi o obecność i unikalność opisów produktów oraz kategorii, a także ich długość i odpowiednią optymalizację podstron. Zadbanie o te elementy może diametralnie poprawić naszą widoczność w Google, a co za tym idzie, zwiększyć skuteczność sprzedaży asortymentu.

Analizując strony internetowe, sklepy naszych klientów nieustannie napotykamy te same problemy: brak tekstów lub duplikaty treści. Właściciele najczęściej nie są świadomi, jakie to niesie za sobą skutki. Bez wdrożenia unikalnych tekstów ciężko skutecznie pozycjonować sklep i walczyć z naszą konkurencją. Przy kopiowaniu tekstów łatwo narazić się również na plagiat, a firmy, od których pozyskamy teksty mogą nas oskarżyć i pociągnąć do odpowiedzialności finansowej. Podczas prowadzenia analiz i współpracy z klientami często zauważaliśmy również problem, który wynika z dostarczania tekstów przez producentów. Właściciele lub osoby zarządzające sklepem idą na łatwiznę i wstawiają przesłane, gotowe opisy. Jednak dokładnie w ten sam sposób działają inni konkurencji, a w efekcie tworzy się wiele duplikatów tej samej treści. Jak zatem powinien być prowadzony e-sklep?

1) Unikalne opisy kategorii - do każdej kategorii dodajemy unikalny tekst. Proponowana długość - 300 słów

2) Unikalne opisy produktów - przy każdym produkcie proponowany jest opis na minimum 150 słów, unikalny

3) Nagłówek H1 na nazwę kategorii/produktu - wyłącznie jeden nagłówek najwyższego poziomu na podstronie

4) Przyjazny link URL zawierający nazwę produktu/kategorii

5) Sitemapa - pozwoli szybciej poruszać się robotom po sklepie, który może być bardzo rozbudowany za sprawą bogatego asortymentu

6) Szybkość ładowania - nie tylko wpływa pozytywnie na pozycjonowanie, ale również pomoże w utrzymaniu klienta i pozytywnym odbiorze firmy

7) Przemyślana, intuicyjna budowa sklepu

8) Proste systemy zakupów, aby nie przytłoczyć klienta mnogością danych do wypełnienia i przyśpieszyć proces zakupu

Tworzenie opisów możesz zlecić Copywriterom, jeśli sam nie masz na to czasu. Taki ruch nie jest o tyle wydatkiem, a inwestycją, która szybko się zwróci i będzie generować nieporównywalnie większe dochody.

Przykładem odpowiednio zbudowanego sklepu może być - www.zalando.pl

Wchodząc choćby na podstronę www.zalando.pl/obuwie/ możemy zobaczyć jak wiele tekstu zostało dodane na podstronę. Właśnie dlatego Zalando jest bardzo dobrze widoczne w sieci i stało się jednym z czołowych e-sklepów w swojej branży. Zalando to nie jedyny przykład, który pokazał, że tekst ma znaczenie. Również Castorama zdecydowała się na działania ściśle związane z rozbudową treści na swoim sklepie internetowym. Content staje się coraz bardziej dostrzegany i warto w niego inwestować, ponieważ przynosi on namacalne zyski.

Jeśli chciałbyś sprawdzić samodzielnie unikalność tekstów na swojej stronie, to powinieneś skorzystać z narzędzia www.copyscape.com.

Autorem artykułu jest grupa CopyHeroes, właściciel marki SoftwareHeroes.pl