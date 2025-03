Styl vintage – ubrania, które wyróżnią cię na każdej imprezie

Must-have, czyli ubrania vintage na imprezy

Jakie ponadczasowe fasony i wzory powinny znaleźć się w Twojej szafie, jeśli chcesz stworzyć look imprezowy w klimacie retro? Oto kilka najważniejszych elementów garderoby!

Sukienka w stylu retro – kwintesencja mody damskiej

Dobrze skrojona sukienka to jeden z najprostszych sposobów, aby wprowadzić styl retro do swojej imprezowej garderoby. Lata 50. to kobiece fasony – rozkloszowane sukienki pin-up podkreślające talię, ozdobione groszkami jak u Audrey Hepburn, kokardami czy kontrastowymi lamówkami. Idealnie komponują się z delikatnymi pantoflami na niskim obcasie lub klasycznymi szpilkami.

Wolisz bardziej zmysłowy outfit? Lata 90. przynoszą satynowe slip dress – minimalistyczne, ale niezwykle efektowne, zwłaszcza gdy dodasz do nich biżuterię inspirowaną tamtą dekadą, np. chokery czy długie kolczyki z kryształkami. Natomiast koronkowe modele w stylu lat 20., z delikatnym połyskiem i zdobieniami, świetnie sprawdzą się na eleganckie przyjęcia. Ciekawą opcją są również sukienki midi koktajlowe z bufkami, szerokimi rękawami lub asymetrycznymi krojami inspirowanymi latami 80.

Marynarka – inspiracje z przyszłości

W latach 80. królowały oversize’owe fasony z mocno zaznaczonymi ramionami, często noszone w zestawie z dopasowanymi sukienkami lub spódnicami mini. Jeśli zależy Ci na bardziej ekstrawaganckim efekcie, załóż model z błyszczących tkanin lub bogato zdobionych guzikami.

Dla tych, którzy wolą subtelniejszy styl, świetnie sprawdzą się marynarki inspirowane latami 40. i 50. – dopasowane do sylwetki, z eleganckimi klapami i guziczkami podkreślającymi talię. Taki model dobrze wygląda w połączeniu ze spódnicą ołówkową lub klasycznymi cygaretkami. Jeśli wybierasz marynarkę vintage jako główny element stylizacji, możesz zestawić ją z nowoczesnymi akcentami, np. z prostym topem i sandałkami na obcasie.

Bluzka – detal, który robi różnicę

Bluzka to świetna alternatywa dla sukienki, zwłaszcza jeśli wolisz bardziej złożone stylizacje. W klimacie vintage sprawdzą się modele z bufiastymi rękawami w stylu lat 80. – im większe, tym lepiej. W połączeniu z dopasowanymi spodniami lub ołówkową spódnicą stworzą efektowny, ale nadal elegancki zestaw.

Innym wyborem są bluzki z kokardami pod szyją, które były hitem lat 70. Świetnie wyglądają w towarzystwie jeansów z wysokim stanem. Jeśli szukasz czegoś bardziej romantycznego, wybierz koronkowe modele niczym z lat 30., zwłaszcza z subtelnymi haftami i zdobieniami. Całość możesz uzupełnić o ozdobne kolczyki lub broszkę.

Spódnica vintage – inspiracje z przeszłości

W latach 50. dominowały klasyczne fasony ołówkowe, które doskonale podkreślają kobiece kształty i sprawdzają się na eleganckie imprezy. Możesz je zestawić z bluzką z marszczeniami lub jedwabnym topem.

Lata 70. to z kolei plisowane spódnice midi, które świetnie wyglądają w połączeniu z krótkimi marynarkami lub obcisłymi golfami. Ciekawą alternatywą są również maxi wykonane z satyny, które były popularne w latach 90. i do dziś uchodzą za jedną z najprostszych opcji na wieczorne wyjścia.

Spodnie – klasyka, która pasuje na każdą okazję

Cygaretki to synonim elegancji – podkreślają nogi, dodają szyku i świetnie komponują się z bluzkami z kokardą pod szyją lub dopasowanymi gorsetami. Wystarczy dobrać klasyczne czółenka lub baleriny, okulary vintage oraz torebkę na krótkiej rączce, aby stworzyć ponadczasowy look. Lata 70. to zupełnie inna historia – spodnie dzwony lub szerokie palazzo to swoboda i nonszalancja. Wykonane z lekkich materiałów i zestawione z luźnymi koszulami lub krótkimi topami świetnie sprawdzają się na bardziej niezobowiązujących imprezach.

Dla fanek lat 80. i 90. doskonałym wyborem będą spodnie z wysokim stanem – mogą to być mom jeans, skórzane modele o dopasowanym kroju lub proste, satynowe kroje nawiązujące do stylu minimalizmu tamtych lat. Jeśli chcesz dodać stylizacji imprezowego charakteru, postaw na metaliczne materiały, błyszczące detale lub spodnie w stylu disco – z szerokimi nogawkami i połyskującym wykończeniem.

Jak stylizować styl retro na imprezę? Nie zapomnij o włosach i makijażu

Garderoba w stylu vintage to nie wszystko – aby stylizacja wyglądała niczym podróż w czasie, musisz też zadbać o makijaż, fryzurę oraz akcesoria.

Lata 50. to klasyka w najlepszym wydaniu – czerwona szminka, precyzyjna czarna kreska na powiece i idealnie wygładzona, porcelanowa cera. Brwi są naturalnie podkreślone, a całość wygląda elegancko i ponadczasowo. Lata 60. przyniosły modę na wyraziste oczy – grube kreski, mocno wytuszowane rzęsy i cienie w pastelowych odcieniach. Do tego usta w delikatnym różowym lub brzoskwiniowym kolorze.

Lata 70. to zupełnie inny kierunek – stylizację w duchu vintage dopełnią naturalne, rozświetlone wykończenie, ciepłe brązy i złote tony na powiekach oraz lekko zaróżowione policzki. Z kolei w latach 80. wszystko było bardziej ekstrawaganckie – neonowe cienie, mocno zaróżowione policzki i wyraziste usta. Następna dekada przyniosła natomiast minimalizm – matowe brązowe lub nude pomadki, delikatne smoky eyes i cienkie, naturalne brwi.

Jeśli chodzi o fryzurę, każda dekada miała swoje ikoniczne uczesania. Lata 20. to fale w stylu "finger waves" i krótkie, eleganckie cięcia W latach 50. królowały dopracowane fryzury – podkręcone końcówki, idealnie ułożone loki lub klasyczne upięcia z opaskami. Lata 70. przyniosły swobodę – długie, rozpuszczone fale, grzywki w stylu Brigitte Bardot i naturalny efekt. Jeśli chcesz postawić na lata 80., natapiruj włosy, dodaj dużą objętość i mocno utrwal fryzurę lakierem. Lata 90. to prostota – niskie koczki, rozpuszczone włosy z przedziałkiem pośrodku lub wysoki kucyk z luźnymi pasmami przy twarzy. Możesz także dodać kolorowe spinki, cienkie gumki lub błyszczące akcesoria vintage.

Dodatki to prawdziwa wisienka na torcie stylizacji retro. W latach 50. królowały perły, krótkie rękawiczki i kopertówki. Styl boho lat 70. uzupełniały długie naszyjniki, okulary w okrągłych oprawkach i szerokie paski podkreślające talię. Lata 80. to z kolei ogromne kolczyki, plastikowe bransoletki i bogato zdobione torebki, a 90. – chokery, cienkie złote łańcuszki i małe torebki noszone pod pachą.