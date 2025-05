Jak zaplanować tani lot z Warszawy na Teneryfę? Terminy, linie i praktyczne wskazówki

(Tenerife Sur, Reina Sofia, kod IATA: TFS) – lotnisko położone jest na południu wyspy, obsługuje głównie loty międzynarodowe oraz turystyczne. To największy i najbardziej ruchliwy port na Teneryfie. Z Polski samoloty wyłącznie latają na TFS. Aby dostać się do miasta, można wybrać autobus linii 20, który zabierze do Santa Cruz de Tenerife. Przejazd trwa około 30 minut i kosztuje 2,65 euro.