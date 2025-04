​Kompleks zabiegów FullFace – przywróć młodość swojej twarzy

Co zawiera kompleks FullFace?

Pakiet FullFace to zestaw nowoczesnych, skutecznych procedur, które dostosowywane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Obejmuje on:

1. Usuwanie zmarszczek toksyną botulinową

Redukcja zmarszczek mimicznych

Wypełnianie głębokich bruzd za pomocą miękkiego wypełniacza

2. Modelowanie kwasem hialuronowym

Uzupełnienie utraconych objętości

Nadanie twarzy pięknych i harmonijnych proporcji

3. Poprawa jakości skóry

Biorewitalizacja, mezoterapia

Peelingi dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry

4. Lifting twarzy

Zastosowanie hydroksyapatytu wapnia, wypełniaczy kwasu hialuronowego lub nici liftingujących

5. Dobór pielęgnacji domowej

Konsultacja dermatologiczna w przypadku problemów skórnych (trądzik, przebarwienia, naczynka, trądzik różowaty)

Każdy z tych zabiegów jest dobierany indywidualnie, co zapewnia naturalny i estetyczny efekt odmłodzenia.

Jakie są efekty?

Już po pierwszej sesji pacjentki zauważają znaczną poprawę wyglądu. Skóra staje się bardziej napięta, gładsza i promienna. Rysy twarzy zostają subtelnie wymodelowane, a zmarszczki wygładzone. Kompleksowy efekt WOW osiągany jest dzięki stopniowej poprawie struktury skóry oraz jej regeneracji po wykonanych zabiegach.

Klinika FullFace – gwarancja najwyższej jakości

Wiele kobiet do niedawna decydowało się na podróż do Turcji, aby skorzystać z zaawansowanych zabiegów odmładzających. Teraz nie musisz opuszczać Polski, aby uzyskać spektakularne efekty! Klinika FullFace oferuje kompleksowe odmłodzenie twarzy w Warszawie i Krakowie.

FullFace to nowoczesna placówka, w której pracują wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w medycynie estetycznej. Każda pacjentka otrzymuje indywidualnie dopasowany plan zabiegowy, a efekt końcowy zawsze pozostaje naturalny i harmonijny.

Dlaczego warto wybrać FullFace?

Indywidualne podejście – każdy plan leczenia jest dostosowany do unikalnych potrzeb pacjenta.

Nowoczesne technologie – wykorzystujemy sprawdzone, bezpieczne metody odmładzania.

Doświadczeni specjaliści – nasi lekarze to eksperci w dziedzinie medycyny estetycznej.

Kompleksowa opieka – od konsultacji po pielęgnację pozabiegową.

Gwarancja jakości – efekt zabiegu jest długotrwały i w pełni satysfakcjonujący.

Czy zabieg jest bolesny?

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości znieczulenia w postaci kremu, procedura przebiega komfortowo i niemal bezboleśnie.

Jak przebiega proces zabiegowy?

W pierwszej sesji wykonywane jest od 50% do 75% zaplanowanych procedur. Następnie, po około 14 dniach, odbywa się druga wizyta korekcyjna, która jest już wliczona w cenę usługi.

Jeśli marzysz o młodszej, zdrowszej i bardziej promiennej skórze, umów się na konsultację w klinice FullFace w Warszawie lub Krakowie. Zaufaj ekspertom i ciesz się naturalnym efektem odmłodzenia bez konieczności wyjazdu za granicę!