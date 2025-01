Kulisy pracy agencji marketingowej – jak wygląda dzień z życia zespołu?

Co do oglądania w Dzienniku Wschodnim?

Dziennik Wschodni to nie tylko wydanie papierowe oraz portal informacyjny. Dziennik Wschodni to także studio wideo w którym tworzymy dla Was ciekawe programy. Przygotowaliśmy dla Was świeżą ramówkę pełną ekscytujących programów, które łączą aktualne wydarzenia, fascynujące historie i regionalny klimat.