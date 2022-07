W Jaki Sposób Pozyskiwać Pojazdy Do Swojej Floty?

Flota samochodowa - finansowanie za pomocą leasingu

Leasing to umowa cywilnoprawna, która zawierana jest pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Leasingobiorca otrzymuje pojazd, a w zamian za to musi uiszczać comiesięczne raty, których wysokość określa umowa. Do wyboru mamy leasing finansowy lub operacyjny.

Do plusów leasingu możemy zaliczyć to, że firmy, które z niego korzystają, nie są tak dokładnie weryfikowane przez leasingodawcę i nie muszą mieć tak wysokiej zdolności finansowej, jak w przypadku starania się o kredyt na zakup pojazdów. Czas oczekiwania na decyzję jest zazwyczaj bardzo krótki, a wszystkie formalności uproszczone do niezbędnego minimum. Co więcej, leasingobiorca może odliczyć również podatek VAT.

Umowa leasingu jest bardzo elastyczna, dodatkowo możemy skorzystać z tańszego ubezpieczenia czy pakietu assistance oraz usługi wymiany opon. Dostępność samochodów jest niekiedy większa niż w salonach, ponieważ wiele modeli w pierwszej kolejności rezerwowanych jest przez firmy leasingowe.

Flota samochodowa finansowana za pomocą leasingu nie jest jednak rozwiązaniem bez wad. Do podstawowych minusów należy m.in. to, że to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu, a przedsiębiorca ma znacznie mniejszą decyzyjność, niż w przypadku posiadania pojazdu na własność.

Flota składająca się z samochodów pochodzących z aukcji poleasingowych?

Flota samochodowa może być finansowana również poprzez zakup samochodów poleasingowych lub powindykacyjnych. Różnice polegają na tym, że pojazdy powindykacyjne (ciężarowe, osobowe, specjalistyczne) odbierane są właścicielowi z powodu różnego rodzaju długów lub niewywiązywania się z umów, a samochody poleasingowe z kolei to te, które zostały zwrócone do leasingodawcy po zakończeniu umowy.

Pojazdy powindykacyjne kosztują zazwyczaj mniej, niż wynosi ich rzeczywista wartość rynkowa i mają bardzo dobre parametry techniczne. Dzięki temu możemy natrafić na niemal nowe samochody z niskim przebiegiem, w atrakcyjnych cenach.

Auta poleasingowe z kolei to modele nie starsze niż 3-5 lat, a niektóre z nich nadal podlegają gwarancji producenta. Zakup takich samochodów to dobry pomysł na tanie i szybkie zasilenie swojej floty. Ceny uzależnione są często od wyposażenia, przebiegu i specyfikacji pojazdu, ale nadal jest to bardzo opłacalne rozwiązanie. Pamiętaj jednak o bezpieczeństwie i zawsze wybieraj tylko sprawdzone aukcje poleasingowe.

Kredytowanie samochodów do floty firmowej

Pożyczki i kredyty są powszechnie dostępne, dlatego bywają najpopularniejszą formą finansowania wśród osób prywatnych, ale wiele przedsiębiorców również decyduje się na taki krok. Rozwiązanie to pozwala nam na zaksięgowanie w koszty części odsetkowej raty, a po spłaceniu zadłużenia, samochód staje się własnością kredytobiorcy. Często stosowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest wpis banku w dowodzie rejestracyjnym, jako współwłaściciela pojazdu.

Do głównych różnic pomiędzy leasingiem a kredytowaniem należy m.in. długość trwania umowy (kredyt zazwyczaj zaciągany jest na dłużej, niż trwa umowa leasingu, a oprocentowanie może ulec zmianie) oraz końcowe koszty (kredyt przeważnie będzie tańszy, ale leasing jest lepiej dostosowany do sytuacji).

Co więcej, aby otrzymać kredyt, osoba prowadząca działalność musi spełniać szereg warunków. Często wymagana się też obecności firmy na rynku przez okres dłuższy niż rok.

Wynajem długoterminowy

Zarządzanie flotą pojazdów pochodzącą z wynajmu długoterminowego także jest ciekawą opcją. Firmy wynajmujące samochody najczęściej odpowiadają również za ich serwisowanie, kontrolę kosztów paliwa i wiele innych. Z punktu widzenia podatkowego, rozwiązanie to jest podobne do leasingu operacyjnego.