Mieszkańcy czekali od dawna na remont chodnika. Teraz pani Renata nie wjedzie na działkę

– Piękny jest ten chodnik... Ale przy moim wjeździe nie został obniżony, tak jak przy pozostałych – żali się pani Renata. Przyznaje, że jest właścicielką posesji, ale na stałe tam nie mieszka. – Niestety chodnik ułożono tak, że nie wjadę samochodem na podwórko, bo jest za wysoko. Jeżeli przy innych adresach można było odpowiednio obniżyć chodnik, to dlaczego nie u mnie? – denerwuje się kobieta. – Uważam, że nie powinnam pilnować tego, jak firma wykonuje swoją pracę. To przecież nie może kolidować z funkcjonalnością i użytkowaniem. Inni właściciele chyba stali i pilnowali, gdy te zjazdy były układane – sugeruje pani Renata.

Przetarg na tę inwestycję wygrała firma Drogi i Mosty z Białej Podlaskiej, która wyceniła swoje prace na niecały 1 mln zł. – Zjazd jest wykonany do granicy pasa drogowego. Zakres prac wyznaczony został przez geodetę – tłumaczy Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w Ratuszu. – Luka, która powstała pomiędzy zjazdem a bramą, znajduje się na prywatnej posesji. Przekażemy do nadzoru oraz do wykonawcy robót sugestię właścicielki dotyczącą wjazdu samochodem na posesję – zapewnia pani naczelnik.

Okazuje się, pracownicy chcieli podsypać kruszywem wjazd pani Renaty. – Ale posesja jest niezamieszkała i nie można było otworzyć bramy. Nikt nie zgłaszał uwag do żadnego zjazdu, sprawdziliśmy to – stwierdza Tychmanowicz.

Ale właścicielka przekonuje, że zgłosiła to wykonawcom. – Ale jak na razie bez rezultatu – przyznaje.

Inwestycja obejmuje przebudowę chodnika na odcinku ponad 1,5 km wzdłuż ulicy Robotniczej. Wnioskowali o to w ubiegłym roku radni miejscy. „Jest to jedna z najstarszych ulic w naszym mieście, chodnik wymaga natychmiastowego remontu” – tłumaczyli. Istniejący do tej pory chodnik z płyt betonowych powstał przy ulicy Robotniczej w latach 70-tych. Ten nowy został wykonany z kostki brukowej. Radni Koalicji Obywatelskiej zamierzają jeszcze wnioskować o gruntowny remont i poszerzenie ulicy.