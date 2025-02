Gmina robi porządek w obwodach głosowania. Większa wieś wchłonie mniejszą

Pomaganie procentuje. Skende i urząd miasta zachęcają do przekazywania 1,5% podatku

Po raz siódmy Skende we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, realizują akcję społecznej ProcentujeMY. Projekt ma na celu zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek naszego miasta do przekazywania 1,5% podatku na lokalne organizacje pożytku publicznego, ale także do ich bezpośredniego wsparcia.