Od 4 lat ten budynek należy do miasta, ale nic się w nim nie dzieje. Kiedy ruszą prace?

Na początku 2021 roku obiekt przy ulicy Łomaskiej 2 przeszedł na własność Białej Podlaskiej, a starostwo dostało w zamian biurowiec przy ulicy Brzeskiej 41, gdzie mieści się właśnie jego siedziba.

Samorząd od początku zapowiadał, że w nieruchomości (z której wyprowadziły się Wody Polskie) chce stworzyć miejsce dla kilku podmiotów, m.in.: centrum opiekuńczo-mieszkalnego, punktu interwencji kryzysowej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- Mamy już opracowany projekt rozbudowy i przebudowy tego budynku - potwierdza prezydent Michał Litwiniuk.

Dokumenty za 93 tys. zł przygotowała w 2023 roku firma AG5 z Ostrołęki. Ale żadne prace jeszcze nie ruszyły.

- Dotychczasowe przeznaczenie terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmowało usługi komercyjne. A to uniemożliwiało zrealizowanie naszych zamierzeń inwestycyjnych - tłumaczy prezydent.

Urząd przystąpił do zmiany planu na „funkcje społeczne i oświatowe”. W marcu tego roku poparli to radni. Teraz jeszcze trzeba poczekać na publikację w Dzienniku Urzędowym. – Procedura zmiany planu wynikała z opiniowania i uzgadniania projektu uchwały u niezbędnych instytucji. Po wejściu w życie planu wystąpimy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. To z kolei umożliwi nam aplikowanie o dostępne środki zewnętrzne na realizację inwestycji - zapowiada Litwiniuk.

Wiadomo, że najwięcej miejsca będzie zajmować placówka pobytu dziennego i całodobowego dla dorosłych niepełnosprawnych. Z kolei punkt interwencji kryzysowej wprowadzi się do czterech pomieszczeń. Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności obecnie mieści się przy ulicy Stacyjnej 6, ale warunki lokalowe są tam słabe, a koszty utrzymania wysokie. Dlatego miasto chce przenieść instytucję pod nowy adres.

Budynek będzie jednak wymagał gruntownego remontu, a lista koniecznych prac jest długa. Trzeba m.in. wymienić wszystkie instalacje, okna i drzwi, naprawić dach, zerwać stare posadzki, zaprojektować instalację fotowoltaiczną na dachu, a także uporządkować działkę, wraz z budową ogrodzenia i oświetlenia.