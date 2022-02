Pełnomocnik wzywa do zaprzestania prac przy kamienicy. Miasto: Jesteśmy właścicielami nieruchomości

Chodzi o nieruchomość z 1930 roku przy ulicy Krótkiej 1, którą w 1950 roku wywłaszczono i uznano za własność Skarbu Państwa. Toczy się jednak postępowanie administracyjne o jej zwrot. Upominają się o to spadkobiercy dawnych właścicieli, którzy w 1946 roku nabyli udziały kamienicy od Żyda. Tymczasem miasto kilka dni temu przystąpiło do prac rozbiórkowych. Obecnie demontowane są m.in. instalacje wewnętrzne. Za kilka dni budynek ma być zburzony, a w ciągu 10 miesięcy ma się pojawić nowy obiekt służący Bialskiemu Centrum Kultury.

Udało nam się dotrzeć do kolejnej spadkobierczyni. – Mój dziadek, Włodzimierz Korolczuk, nabył udziały w tej kamienicy. Mamy wpisy do ksiąg wieczystych – mówi Wioleta Ładna, która złożyła w urzędzie miasta oficjalną skargę na prezydenta. – Dotyczy tego, że toczy się postępowanie administracyjne, a miasto już przystępuje do prac – dziwi się Ładna.

– To nie jest tak, że nagle znaleźli się spadkobiercy. Nasi przodkowie od 70 lat walczą o zwrot, najpierw dziadkowie, później ojcowie. Ale jest to nam utrudniane, pisma są przekierowywane z jednego urzędu do drugiego – tłumaczy z kolei Justyna Pawłowska, która zasygnalizowała nam problem z nieruchomością w ubiegłym tygodniu.

W środę obie panie przyjechały, aby naocznie zobaczyć to, co się teraz dzieje przy kamienicy. – Urzędnicy przekonują, że stan nieruchomości jest zły i konieczna jest rozbiórka. Ale chcemy powołać niezależnego biegłego, który dokona oceny i sporządzi operat szacunkowy – zaznacza Wioleta Ładna.

We wtorek taki wniosek do magistratu złożył pełnomocnik spadkobierców. – Jeśli pan prezydent nie ma nic do ukrycia i chce działać transparentnie, to powinien pozwolić nam takiego biegłego powołać, bo moi klienci mają wątpliwości co do faktycznego stanu technicznego obiektu – przyznaje radca prawny Konrad Izdebski. – Złożyłem też wezwanie do zaprzestania prac do czasu zakończenia postępowania administracyjnego – dodaje.

Obecnie wojewoda lubelski wyznaczył starostę bialskiego jako organ właściwy do rozstrzygnięcia roszczenia. – Decyzja ma zostać wydana do końca lutego, tymczasem kamienica za chwilę może zniknąć – nie dowierzają spadkobiercy.

– Wiemy, że starosta zakończył postepowanie dowodowe, ale bez przeprowadzenia wyjaśnień. Jeśli decyzja będzie odmowna, to sprawa ponownie trafi do wojewody – zaznacza radca prawny.

Ze spadkobiercami spotkał się Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący bialskiej rady miasta. – Chciałem poznać sprawę u źródeł – tłumaczy. – Jeśli kwestie własnościowe nie są uregulowane, to miasto nie powinno wchodzić na taką nieruchomość – uważa Broniewicz. – Nie jestem przeciwny ewentualnej rozbiórce, tylko działaniom partyzanckim. Pewnych rzeczy nie można robić za wszelka cenę z pominięciem interesów spadkobierców – dodaje przewodniczący i zapowiada, że przekaże skargę odpowiedniej komisji w radzie.