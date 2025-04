Samorząd bliżej uczelni. Skorzystają studenci i młodzieżowa drużyna pożarnicza

W ubiegłym roku gmina Biała Podlaska podpisała już porozumienie z Akademią Bialską, a ostatnio z filią AWF. Chodzi o współpracę naukową, badawczą i dydaktyczną. Otwiera to możliwości organizacji wspólnych wydarzeń czy wizyt studyjnych, a studenci będą mieli do wyboru nowe miejsca praktyk i stażów. Z podpisanego 11 kwietnia dokumentu wynika, że strony planują wspólne prelekcje, seminaria, warsztaty. Łatwiejszy ma być dostęp do bazy naukowej czy dydaktycznej.

Filia AWF została też patronem akademickim Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sławacinku Starym. – To historyczne wydarzenie, pierwsza tego typu współpraca w Polsce- cieszą się strażacy. – To oznacza przede wszystkim intensywniejszą współpracę dydaktyczną, edukacyjną oraz szkoleniową. Skorzystają na tym zarówno studenci i pracownicy AWF, jak i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz OSP- podkreśla drużyna ze Sławacinka.

W lutym 2024 roku uczelnia podpisała porozumienie z urzędem miasta w Białej Podlaskiej. Chodziło o sformalizowanie współpracy trwającej już kilkadziesiąt lat, a także umożliwienie praktyk studentom kierunku sport-event manager.