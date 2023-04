Schorowani na wsi. Jak pomagać tam, gdzie system nie sięga

Chociaż schorowani, to nie zawsze wymagają hospitalizacji. Jednak opieki już tak. – To pomoc w codziennych czynnościach osobom starszym, samotnym czy niepełnosprawnym. Może to być przyniesienie drewna na opał czy przygotowaniu posiłku– tłumaczą pomysłodawcy programu z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.

To niedaleko tego miasta w hospicjum Proroka Eliasza przetestowano już taki model. Jego założenia realizuje teraz szpital powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim. – Opieką objęliśmy 10 osób z dwóch wiejskich gmin, Międzyrzeca Podlaskiego oraz Drelowa– wskazuje dyrektor Marek Zawada. – To starsi ludzie, którzy mają różne dysfunkcje i sami nie są w stanie funkcjonować. Zapewniamy im opiekę lekarza, pielęgniarki, psychologa, opiekuna medycznego oraz rehabilitanta–precyzuje Zawada i liczy, że w przyszłości program stanie się standardem opieki domowej seniorów. To m.in. osoby z demencją, po udarach czy z odleżynami.

W praktyce wygląda to tak, że na przykład opiekun wykonuje z podopiecznym ćwiczenia, jeśli tak zalecił rehabilitant.

– Zespół specjalistów edukuje i przygotowuje też rodzinę do sprawowania opieki i sposobów pielęgnacji nad osobą starszą– tłumaczy dyrektor. Okazało się, że na terenach wiejskich potrzeby w tym zakresie są rzeczywiście spore. – Bardzo nam pomogły Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, które wskazały takie osoby– przyznaje Zawada.

Szpital dostał 100 tys. zł na te działania. A każdemu podopiecznemu przypada 120 godzin takiej opieki. – Jest oczywiście rotacja. Wiemy, że najbliższe środowisko najlepiej zna swoich sąsiadów i ich potrzeby. Dlatego zwracamy się o zgłaszanie do nas takich osób– apeluje z kolei doktor Maciej Płaszewski, zastępca dyrektora. Program trwa do końca sierpnia. W Polsce przystąpiło do niego 21 placówek. – Ten projekt uzupełnia nasze zadania– potwierdza Dorota Świrydziuk, kierownik GOPS w Międzyrzecu Podlaskim. – Starsi ludzie otrzymują pomoc psychologa, a to ważne– przyznaje Świrydziuk.

Projekt, którego pełna nazwa to „Skalowanie innowacji społecznej – Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.