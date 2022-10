Szukał "taniego auta bez papierów". Razem ze złodziejami stanie przed sądem

Czas na rybę. Karp z pieca a może pstrągi z rozmarynem i bazylią [przepisy kulinarne]

Kamila Jarosz i Julia Masierak z Technikum Lider w Lublinie zwyciężyły w V edycji konkursu „Czas na rybę Junior”, który odbył się na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Jurorów zachwycił karp panierowany z serem Bursztyn, orzechami nerkowca, puree z topinamburu i kalafiora. A my mamy dla was przepis na zwycięskie danie, do którego dorzucamy kilka sprawdzonych przepisów na smaczną rybę.