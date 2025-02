Kurier napisał list do komendanta. "Odzyskałem narzędzie pracy"

(fot. policja )

Kurier zaparkował swój samochód dostawczy pod sklepem w Turobinie. W tym czasie do auta wskoczył 28-latek i odjechał. Policjanci udali się w pościg i go złapali. Kurier dziękuje w liście do komendanta za „odzyskanie jego narzędzia pracy”.

