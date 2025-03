Tajna drukarnia PiS w Aleksandrowie. Zarzuty dla brata byłej posłanki PiS

O tej sprawie było swego czasu głośno w ogólnopolskich mediach. Pisaliśmy o niej również na łamach Dziennika Wschodniego. Przypomnijmy, że zaczęło się od tego, że jesienią 2023 roku, w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej Beata Strzałka, ówczesna posłanka PiS z Biłgoraja zgłosiła kradzież jej banerów. Policjanci znaleźli te materiały w prywatnym garażu w Aleksandrowie. Przy okazji odkryli, że drukowane tam były banery Marcina Romanowskiego, ówczesnego wiceministra sprawiedliwości z Suwerennej Polski, który ubiegał się o mandat posła.

Sprawę początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ale po zmianie władzy przejęła ją Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy zlecili przyjrzenie się sprawie dokładniej i w maju 2024 znów przeszukano garaż we wsi pod Biłgorajem. Plakaty były tam drukowane nadal. Tym razem, jak ustalił wówczas Onet, były to materiały wyborcze Jana Kanthaka i Daniela Obajtka, którzy startowali w Eurowyborach.

Śledztwo trwa, są zarzuty

Śledztwo jest w toku. Dotyczy, jak informuje prokuratura, „udzielenia Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość korzyści majątkowej z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej, poprzez świadczenie na rzecz jednego z kandydatów w wyborach do Sejmu RP usług poligraficznych, tj. o czyn z art. 506 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu Wyborczego”.

W ubiegłym tygodniu zarzuty usłyszał Łukasz B. Według prokuratury, od połowy września do 13 października 2023 brat byłej posłanki Agaty Borowiec „działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023r. udzielił Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość korzyści majątkowej z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy, w ten sposób, że świadczył na rzecz wymienionego Komitetu usługi poligraficzne”. Z ustaleń prokuratury wynika, że wydrukowano wówczas co najmniej 4 tysiące banerów banerów Romanowskiego wartych łącznie ponad 99 tys. zł.

– Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których ustosunkował się do treści przedstawionego mu zarzutu, wskazując, iż pomagał ustalonemu kandydatowi społecznie jak też zakwestionował ilość faktycznie wytworzonych na jego rzecz banerów – przekazał we wtorek Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Dodał, że za zarzucane czyny Łukaszowi B. grozić może grzywna w wysokości od tysiąca do 100 tys. zł.

Nie wszystko było nielegalne

Część śledztwa została jednocześnie umorzona. Dotyczy to kwestii druku materiałów wyborczych przed wyborami samorządowymi i europarlamentarnymi 2024 roku.

– W świetle zgromadzonego materiału dowodowego oraz poczynionych na jego podstawie ustaleń faktycznych stwierdzono bowiem, że usługi poligraficzne, polegające na druku materiałów wyborczych w postaci banerów i ulotek na rzecz ustalonych kandydatów w wyborach do europarlamentu były przez spółkę Kazimierz Sp. z o.o. świadczone na podstawie zleceń wystawionych rzez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość i przez tenże komitet opłacone ze środków podlegających ujawnieniu i rozliczeniu w ramach składanego przez komitety wyborcze sprawozdania finansowego. Zabezpieczona w trakcie czynności procesowych ilość plakatów nie wykazała jednoznacznie na to, by zleceniobiorca wykonał większą niż zamówiona ilość banerów – precyzuje prokurator Kawalec. Podobnie rzecz się ma z materiałami przygotowanymi na wybory samorządowe, co poza KW PiS zlecał również KWW Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego.

Postanowienie o częściowym umorzeniu postępowania jest prawomocne.