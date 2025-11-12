Chełm świętował Niepodległość. Wspólna duma i pamięć o bohaterach

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice pw. Narodzenia NMP. Po liturgii uczestnicy przeszli na Plac Łuczkowskiego, gdzie odbyła się główna uroczystość. Rozbrzmiał hejnał Chełma, podniesiono flagę państwową, a następnie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Głos zabrał prezydent miasta Jakub Banaszek, przypominając, że wolność to nie tylko dar, lecz także zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.

Po Apelu Pamięci i salwie honorowej, liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty przy pomniku Niepodległości. Wzruszający moment ciszy dopełnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz defilada wojskowa, którą mieszkańcy nagrodzili gromkimi brawami.

Jak co roku, nie zabrakło sportowych emocji. Punktualnie o 11:11 wystartował IX Chełmski Bieg Niepodległości, w którym udział wzięło około 150 biegaczy. Na deptaku przy ul. Lwowskiej panowała radosna atmosfera – uczestnicy biegli z flagami i biało-czerwonymi szalikami, pokazując, że patriotyzm można wyrażać także w ruchu.

Po południu w Chełmskim Parku Wodnym odbyły się Zawody Pływackie „Wpłyń na Pamięć Niepodległej”, a wieczorem, w Chełmskim Domu Kultury, publiczność mogła przeżyć muzyczną podróż w czasie podczas Koncertu Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Niepodległa”.

Tegoroczne obchody w Chełmie po raz kolejny pokazały, że pamięć o przeszłości i miłość do Ojczyzny łączą pokolenia – w modlitwie, w geście, w dźwięku patriotycznej pieśni i w każdym kroku ku wolności.