Chełm. Tak będzie wyglądał nowy dworzec i superbiurowiec

Chodzi o projekt, jaki Chełm realizuje we współpracy z należącą do Agencji Rozwoju Przemysłu spółką Operator ARP. Wartość inwestycji jest szacowana na 45 mln zł. Wkład samorządu to 100 tys. zł i teren u zbiegu ulic Lwowskiej i Armii Krajowej. W przyszłości ma tu powstać nowoczesny biurowiec klasy A.

Wizualizację obiektu pokazał w mediach społecznościowych prezydent Jakub Banaszek. Zapowiedział też, że rozpoczęcie budowy planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Więcej szczegółów mamy poznać niebawem. – We wrześniu odbędzie się nadzwyczajna sesja poświęcona sytuacji finansowej miasta (na prośbę radnych) w związku z podwyżkami cen prądu, gazu i ciepła. Podczas sesji będą poruszone także inne tematy, w tym projekty realizowane przez ARP – zapowiedział na Facebooku prezydent Chełma.

Wiadomo, że w nowym obiekcie znajdą się także lokale i punkty usługowe. Cały kompleks usługowo-biurowy ma mieć powierzchnię do 7 tys. mkw. To miejsce wciąż będzie pełnić także funkcję dworcową.

– Powstanie tu pięć stanowisk. Zakładamy, że zostanie stąd przeniesiony ruch busów z obecnego dworca przy ul. Armii Krajowej – mówi Damian Zieliński z gabinetu prezydenta. Oprócz nowoczesnych wiat wybudowany zostanie także budynek obsługi dworca.

Projekt jest realizowany w ramach programu "Fabryka". – Jego założeniem jest wsparcie rozwoju miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez budowę biurowców, w których działalność mogą prowadzić firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Uważamy, że inwestycja ta może diametralnie odmienić, ożywić centrum i nadać mu nowej jakości i dynamiki – informują przedstawiciele rządowej agencji.

Władze Chełma liczą, że inwestycja przyczyni się do stworzenia w mieście nowych miejsc pracy. – Niewątpliwie wpłynie to korzystnie na pozostanie w naszym mieście ludzi młodych z wyższym wykształceniem, a także może pobudzić gospodarczo nasz obszar poprzez połączenie nowoczesnych usług z usługami już istniejącymi – czytamy w przyjętej przez chełmską Radę Miasta pod koniec ubiegłego roku uchwale o założeniu spółki z Operatorem ARP.

Według dotychczasowych zapowiedzi budowa ma potrwać około dwa lata.