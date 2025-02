Jednej grupy krwi jest nadmiar, dwóch innych brakuje. Będą akcje w terenie

Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jakiś czas temu opublikowało komunikat zapelem do osób o tej grupie krwi, by do końca lutego wstrzymały się z jej oddawaniem. Po prostu w magazynach jej nie brakuje i nie trzeba robić żadnych zapasów.

Co innego jest z innymi grupami: A RhD- oraz 0 RhD-. Tych już zaczyna brakować. Na poziomie średnim są natomiast zapasy krwi 0 RhD+.

W nadchodzącym tygodniu będzie kilka okazji, by to zmienić. WYjazdowe akcje poboru krwi odbędą się w kilkunastu miejscach.

Już w poniedziałek na parkingu przy GOK w Gościeradowie, a także w szkole podstawowej w Łukowej oraz Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy.

A oto harmonogram na resztę tygodnia: