Pijany znęcał się nad rodzicami. W weekend chwycił za siekierę

Chełmscy policjanci ustalili, że agresor wobec rodziców od roku stosował przemoc psychiczną i fizyczną. Gdy wypił, wszczynał awantury, wyzwał, bił i groził im pozbawieniem życia. Do ostatniej kłótni doszło w miniony weekend, kiedy 55-latek próbował siłą wejść do zamkniętego domu rodziców. W tym celu chwycił za siekierę i próbował porąbać drzwi.

Gdy na miejsce przyjechali wezwani policjanci, pod wskazanym adresem w powiecie chełmskim mundurowi zastali agresywnego i pijanego mężczyznę. Włamać się do domu nie zdążył. Został zatrzymany. W trakcie interwencji znieważał też policjantów, którym również groził śmiercią. W tej sytuacji decyzja sądu mogła być tylko jedna - zgoda na tymczasowy areszt delikwenta na trzy miesiące. Za to co zrobił grozi mu teraz do 5 lat więzienia.