Policjant zginął od kuli byłego policjanta

Ofiara nie miała żadnych szans. Strzał oddany z kilku metrów okazał się śmiertelny. Sierżant Piotr Skibiński zmarł na stole operacyjnym. Miał żonę i syna.

Bandytą, który odebrał mu życie był jego były kolega z chełmskiej policji. Miesiąc przed tą tragedią odszedł ze służby. Niby na własną prośbę, ale został zmuszony do takiego kroku. Nie nadawał się na policjanta. Przełożeni mieli na niego wiele skarg, nie był lubiany przez kolegów, groziło mu nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Andrzej W., bo o nim mowa, jeszcze jak służył w policji, miał spore problemy finansowe. Spłacał samochód. Ciągle brakowało mu pieniędzy. Kiedy w styczniu 1994 roku został bez pracy, te problemy jeszcze się nasiliły.

Po odejściu ze służby, miał w domu jeszcze służbowy mundur i pistolet - P64. Do tego zostawił sobie nawet kajdanki, bloczek z mandatami i „lizak”, którym posługują się policjanci drogówki. Jak się okazało, pistolet skradł wcześniej koledze – kiedy jeszcze był jeszcze zatrudniony w komendzie.

Mając praktycznie całe wyposażenie służbowe, postanowił to wykorzystać, żeby zdobyć potrzebne pieniądze. Wpadł na plan, żeby udawać prawdziwy patrol i wyłudzać od kierowców pieniądze.

Namówił do tego swojego kolegę. Wyjechali poza miasto. Stanęli w Stołpiu. Andrzej W. zatrzymał volkswagena na niemieckich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział Igor W., Ukrainiec, który wtedy był obywatelem nie istniejącej już dzisiaj Wspólnoty Niepodległych Państw.

Zatrzymany kierowca od samego początku przeczuwał, że Andrzej W. może być „przebierańcem”. Prawdopodobnie w trakcie kontroli były policjant zmienił zdanie. Doszedł do wniosku, że zamiast łapówki, o wiele bardziej korzystniejsza dla niego będzie kradzież samochodu. Nie wahał się ani chwili. Był bezwzględny. Przystawił pistolet do głowy przerażonemu kierowcy i kazał się wieźć do Chełma.

Kiedy passat przejeżdżał obok przystanku na wylotówce do Lublina, Igor W. gwałtownie zahamował i wybiegł z auta. Widział ludzi na przystanku. Liczył, że mu pomogą. Rozpaczliwie błagał o pomoc, twierdząc, że został porwany. Świadkowie tego zajścia nie mogli uwierzyć, że na ich oczach rozgrywa się dramat Ukraińca, a goniący go policjant jest bezwzględnym bandytą.

Ktoś jednak zadzwonił na telefon alarmowy policji. Zdziwił go fakt, że rzekomy radiowóz miał niemieckie tablice rejestracyjne.

To był już drugi taki sygnał. Wcześniej inny mieszkaniec Chełma opowiedział, że podoba sytuacja miała miejsce pod jednym z garaży na osiedlu Zachód.

Po chwili wszystkie radiowozy w Chełmie otrzymały ten sam komunikat: zatrzymać passata na niemieckich „blachach”. Policjanci nie wiedzieli jeszcze z kim mają do czynienia. Przez myśl im też nie przeszło, że w bagażniku poszukiwanego volkswagena mogą się znajdować zwłoki Igora W. Sprawca, były policjant-bandyta na jednej z bocznych ulic poderżnął ofierze gardło i strzelił mu w głowę.

Radiowozy stanęły na głównych drogach wylotowych z miasta. W Horodyszczach ustawiono blokadę. Policyjny volkswagen vento stał w poprzek jezdni. W pewnej chwili funkcjonariusze zauważyli zbliżającego się poszukiwanego passata. Kierowca ani myślał się zatrzymać. Uderzył w bok radiowozu. Za chwilę zza kierownicy wyskoczył Andrzej W. Uciekał w pole. W ręku miał pistolet.

Prawie w tym samym czasie, kiedy uciekinier wjechał w radiowozów, od strony Włodawy nadjechała policyjna nyska. Starszy sierżant Piotr Skibiński, który siedział za jej kierownicą, od razu ruszył w pościg ze swoim partnerem. Byli szybsi. Kiedy zbliżyli się do uciekającego na kilka metrów, ten nagle zatrzymał się. Odwrócił się i z kilku metrów strzelił w kierunku policjanta. Kula trafiła go w pierś i przebiła płuco.

Niestety, mimo pięciogodzinnej walki o jego życie, 32-letni funkcjonariusz zmarł w szpitalu na stole operacyjnym.

Andrzejowi W. udało się uciec. Dzień później został zatrzymany w Chełmie. W poszukiwaniach zbiega brali udział praktycznie wszyscy policjanci z chełmskiej policji.

W sądzie tłumaczył się, że strzelił, bo bał się zatrzymania. Wiedział, że grozi mu długoletnie więzienie.

Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo funkcjonariusza na służbie, uprowadzenie i zabójstwo Igora W. oraz o zabór jego samochodu. Zaś Dariusza M., jego kompana o współudział w przestępstwach popełnionych na szkodę obywatela WNP i utrudnianie śledztwa poprzez niepoinformowanie organów ścigania o zbrodni.

Ich proces odbył się latem 1995 r. w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. Sąd uznał, że Andrzej W. był winny wszystkim zarzutom, które mu postawiono i skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Dariusz M. usłyszał wyrok 3 lat więzienia.

Pogrzeb tragicznie zabitego policjanta odbył się 1 marca. Żegnały go tłumy. Pośmiertnie został awansowany do stopnia starszego sierżanta. Jego zabójca prawdopodobnie odbył karę w całości. Dzisiaj ma 51 lat.