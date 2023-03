Targi edukacyjne w Lublinie. Szkoły zaprezentują się także w piątek. Zdjęcia

Targi Edukacyjne w Targach Lublin rozpoczęły się w czwartek. Tradycją tego wydarzenia jest, że hale targowe wypełniają się nie tylko stoiskami szkół, ale też odwiedzającymi imprezę młodymi ludźmi. – Szukam fajnych szkół. Interesują mnie licea o profilu humanistycznym – mówiła Amelia ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie.

Jednym z prezentujących się ogólniaków było VII LO z Lublina. – Jesteśmy szkołą z najlepszą atmosferą. Z ludzkim i otwartym podejściem do ucznia – zachęca Dominika Kurzyna, nauczycielka języka polskiego. – Tym razem mamy absolutnie oryginalną ofertę. Proponujemy klasy psychologiczną- humanistyczną i psychologiczno-ekologiczną co umożliwia uczniom rozszerzenie jednocześnie języka polskiego i biologii, co się nie zdarza w ofercie szkół. Proponujemy też klasę biznesową dla uczniów, którzy chcieliby otworzyć swój interes. Będzie tam rozszerzenie z informatyki, podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzanie jako dodatkowy warsztat pozalekcyjny. Dodatkowo mamy klasę iberyjską, która rozszerza hiszpański i geografię. Nasz pan profesor pochodzi z Kostaryki i hiszpański jest jego naturalnym językiem. To także fascynat tej kultury.

Zapowiada jednocześnie, że w szkole ma powstać klasa medialna i administracyjna.

Na targach prezentowana jest też oferta szkół, do których przyjęci zostaną absolwenci ogólniaków i techników. – Na absolwentów szkół średnich czeka u nas nauka w 17 zawodach medycznych m.in. technik ortopeda, technik farmaceutyczny i protetyk słuchu – wylicza Anna Felińska, dyrektor Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego imienia Stanisława Liebherta w Lublinie. – W ubiegłych latach największym zainteresowaniem cieszyła się nauka pozwalająca na zdobycie zawodu technik elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i higienistka stomatologiczna - dodaje.

Do swoich szkół zachęcali nie tylko pedagodzy, ale także uczniowie. Tak było np. w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. – To jest szkoła marzeń - mówi szeregowy podchorąży Maciej Jońca i tłumaczy: - Lotnictwo jest elitarne, ale w naszej szkole wszystkie kierunki czy to wojskowe, czy cywilne dają szansę zdobycia elitarnego zawodu. To przez wymagania, jakie stawia nam szkoła.

Z kolei Sebastian Szmit, który jest studentem drugiego roku na kierunku mechanika i budowa maszyn Politechniki Lubelskiej przekonuje, że to uczelnia poszerzająca horyzonty. - Można rozwijać swoje zainteresowania techniczne, ale PL nie składa się tylko i wyłącznie z działu mechanicznego. Jest dział elektroniczny, informatyczny, architektura, budownictwo, środowisko… Każdy wybierze coś dla siebie – i dodaje: – Ja po szkole średniej chciałem iść do pracy, ale mama mi powiedziała, żebym spróbował, bo opracować się jeszcze zdążę życiu. I nie żałuję tej decyzji.