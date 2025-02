Piekło czteroletniej dziewczynki. Molestował ją ojciec?

Śledztwo toczyło się od sierpnia 2024 roku. - Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w szczególności przesłuchania świadków, pokrzywdzonej, zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna i uzyskane opinie potwierdziły, iż Mateusz S. wielokrotnie doprowadził małoletnią córkę poniżej 15 lat do obcowania płciowego oraz do poddania się innej czynności seksualnej jak też do udzielania innej ustalonej osobie substancji psychotropowej w postaci mefedronu- mówi Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Narkotyki miał podawać matce 4-latki.

Mieszkaniec gminy Horodła cały czas przebywa w areszcie. – Podejrzany nie przyznał się do popełnienia pierwszego z zarzucanych mu czynów, przyznał się do podawania narkotyków i złożył w sprawie krótkie wyjaśnienia- zaznacza rzecznik. Grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. Lokalne media podają, że mężczyzna był ratownikiem medycznym.