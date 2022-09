Pięknie z zewnątrz i od środka. Kiedy otwarcie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa?

Zabytkowy budynek należący kiedyś do Fundacji Du Chateau został przekazany miastu i to samorząd podjął się przystosowania go, dzięki ponad 10-milionowej unijnej dotacji do potrzeb Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa. Inwestycja, której koszt początkowo szacowano na ok. 12 mln złotych, ostatecznie zamknął się w kwocie przekraczającej 17 mln.

Najkosztowaniejsze prace budowlane zrealizowała spółka Furmanek Renewal. Gmach wypiękniał i na zewnątrz, i od środka. Teraz trzeba go jeszcze wyposażyć. W zeszłym tygodniu podpisane zostały umowy z dostawcami m.in. sprzętu komputerowego, mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również m.in. gier i zabawek edukacyjnych.

– Wybrane w przetargach firmy mają na dostawy trzy miesiące, a więc do końca tego roku rozliczymy z Urzędem Marszałkowskim cały projekt, a z początkiem następnego centrum zacznie już działać – zapowiada Marta Majewska.

Niemal cały parter okazałego budynku zajmie Miejska Biblioteka Publiczna, świętująca w tym roku swoje 100-lecie. Poza tym w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa nadal swoją siedzibę będzie miała Fundacji Du Chateau, ale wygospodarowane w nim zostały również pomieszczenia dla Centrum Wolontariatu, Centrum Partnerstwa Publiczno-Społecznego, dla klubów seniora, ale również dla młodzieży.

– Poza tym swoją działalność będą mogły tutaj prowadzić nasze stowarzyszenia czy organizacje pożytku publicznego, ale bez przenoszenia głównych siedzib – dodaje burmistrz.

Na najbliższej sesji, w środę radni podejmą uchwałę w sprawie zmiany nazwy MBP oraz nadania jej nowego statutu i imienia donatorów Krystyny i Stefana Du Chateau. Nową jednostką ma kierować dyrektor biblioteki, a w związku z rozszerzeniem działalności utworzone ma zostać również stanowisko wicedyrektora.