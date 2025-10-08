Z Hrubieszowa do Modryńca jak po stole. I to przed świętami

Zadanie zleca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, bo remontowany ma być liczący ok. 3,7 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 844. Całość ma kosztować ponad 3 mln złotych, a zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego.

– Zgodnie z planem chcemy wykorzystać wszystkie środki przeznaczone na realizację remontów metodą nakładkową. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 844 to dla mieszkańców Hrubieszowa i okolic nie tylko nowa nawierzchnia, ale także kolejny krok w stronę nowoczesnej, dobrze skomunikowanej Lubelszczyzny – mówił podczas podpisywania umowy wicemarszałek Piotr Breś.

Zanim na trasie zostanie położona nowa nawuerzchnia, drogowcy mają przeprowadzić frezowanie nawierzchni, później ułożą siatkę wzmacniającą i dopiero na nią dwie warstwy asfaltu. Przy okazji uporządkują również pobocza.

Jak przekazuje ZDW, ostateczny termin zakończenia inwestycji to 5 grudnia tego roku. Przypomnijmy, że niedawno podpisana została umowę na wykonanie jeszcze jednej drogowej inwestycji w powiecie hrubieszowskim. Chodzi o fragment DW nr 816 w Bereżnicy za ok. 1,6 mln zł. Tam prace zaplanowano na dwa miesiące.