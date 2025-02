Nie będzie można pływać przez miesiąc. Ale nie wszystko będzie zamknięte

Nikt zaskoczony być nie powinien, bo tę miesięczną przerwę kierownictwo Krytej Pływalni Fala w Hrubieszowie zapowiadało jeszcze w połowie lutego. Informowano wówczas, że miesiąc jest potrzebny m.in. na wymianę wody w basenie, ale również przeprowadzenie prac serwisowych, drobnych remontów i napraw.

We wtorek pojawił się kolejny komunikat w tej sprawie. Tym razem z dobrymi wiadomościami. Bo okazuje się, że choć pływania w marcu nie będzie, to w obiekcie nadal ma działać saunarium. A na wieczory z saunamistrzami można sobie rezerwować czas we wtorki i czwartki. Bez żadnych przerw działać ma również gabinet masażu.

Nie wszyscy użytkownicy przyjęli decyzję o dość długiej przerwie technologicznej ze zrozumieniem.

"Kto w sezonie robi przerwę technologiczna??? Bystrzak to wymyślił....w innych pływalniach przerwa jest poza sezonem czyli ( czerwiec, lipiec, sierpień,wrzesień)" - dopytywał pan Rafał.

"Nie słyszałam żeby we Wrocławiu ktoś zamykał basen na miesiąc z powodu wymiany wody (oczywiście pomijam remonty, chociaż wtedy też nie w całości) zwykle trwa to max tydzień a najczęściej 1 lub 2 dni. Nie wiem czym to jest spowodowane, być może instalacja miejska nie pozwala na tak duży zrzut wody lub jest jakaś inna przyczyna,szkoda bo to brak zarobku przez miesiąc" - skomentowała pani Katarzyna.

Pływalnia z cierpliwością odpowiadała na te zapytania, zapewniając, że marzec został wybrany właśnie dlatego, by w kolejnych miesiącach wszystko działało bez zarzutu, m.in. latem, gdy basen również cieszy się dużą popularnością.