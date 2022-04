Cztery miesiące bez płacenia bankom. Premier ogłasza plan na zabójcze raty kredytów

Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopę procentową od jesieni 2021 roku i wszystko wskazuje, że wskaźnik będzie jeszcze rósł. Obecnie to 4,5 procent. Przez to wiele osób, które mają kredyty hipoteczne, muszą co miesiąc oddawać do banku nawet o kilkaset złotych więcej, niż jeszcze niedawno.

Rada decyzje o zmianie stopy tłumaczy walką z inflacją, która już sięgnęła 11 procent. Rząd za ten stan rzeczy obwinia Rosję i wojnę w Ukrainie, ale zarówno inflacja jak i stopy zaczęły rosnąć przed wybuchem konfliktu.

Po kwietniowej podwyżce stopy, zaczęto mówić o rządowym planie ratunkowym dla kredytobiorców. Jego szczegóły w poniedziałek przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

Dopłaty i wakacje

Plan składa się z kilku części.

Cztery miesiące "wakacji kredytowych" w roku.

Finansowa pomoc dla kredytobiorców

Zastąpienie WIBORu nowym wskaźnikiem

Utworzenie funduszu wzmacniający odporność sektora bankowego.

Wakacje kredytowe. Raz na kwartał każdy kredytobiorca będzie mógł nie spłacać zobowiązania. Będzie to możliwe cztery razy w roku. Z tego tytułu kredytobiorca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami i nie będą naliczane dodatkowe odsetki.

Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców już istnieje i mogą z niego korzystać osoby, które maja problem ze spłatą rat. Rząd chce zwiększyć znajdującą się w nim pulę pieniędzy o 1,4 mld złotych. Pieniądze mają wpłacić banki.

Z takiej pomocy mają skorzystać osoby, których rata kredytu przekracza 50 proc. miesięcznego dochodu lub co, którzy stracili pracę. Z funduszu można otrzymać maksymalnie 24 tys. zł w comiesięcznych ratach, a jedna trzecia pieniędzy do spłaty może zostać umorzona.

WIBOR, którym posługują się w polityce kredytowej banki, ma zostać zastąpiony nowym wskaźnikiem. Jak mówił Morawiecki, dzięki temu banki obniżą swoją marżę nawet o jedną szóstą.

Fundusz wzmacniający odporność sektora bankowego to 3,5 mld zł, które mają wpłacić same banki.